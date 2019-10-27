黃偉哲同框來打氣 柱柱姐︰見到老同事很開心

黃偉哲（右）在台南文化中心參加一項活動時與洪秀柱（左）意外同框，前後不到1分鐘。（記者蔡文居攝）

2019-10-27 16:31:41

〔記者蔡文居／台南報導〕擔任總統蔡英文台南競選總部主委的台南市長黃偉哲今天下午到台南文化中心出席「第67屆南美展」開幕活動，與參選台南市第六選區立委的國民黨前主席洪秀柱意外同框，黃偉哲並禮貌性為洪秀柱加油打氣，洪秀柱則說兩人是立法院老同事，又不是仇人，她也祝他在市長職務上能夠勝任愉快。

黃偉哲今天下午2點半到台南文化中心出席「第67屆南美展」開幕活動，而同時間，台南市東門青溪協會也在文化中心的迴廊舉辦親子活動，洪秀柱受邀參加。

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黃偉哲到場時看到洪秀柱主動上前和她握手致意，並禮貌性說了聲「加油！」洪秀柱看到老同事也很開心，並祝他擔任市長一職勝任愉快，兩人意外同框，前後不到1分鐘。

對此，黃偉哲低調表示，他只是路過剛好被記者拍到。隨即走進台南文化中心文物陳列館參加南美展開幕。

洪秀柱則表示，黃市長和她在立法院是老同事，大家見面，又不是仇人，雖然是不同黨派，還是祝他在市長職務上勝任愉快，而市長也幫她加油打氣，她也謝謝他，這是「很可愛的畫面」。

洪秀柱說，「所謂兄弟爬山各自努力，大家各有其主，他的責任是輔選蔡英文，我們則是力求當選，他做他的，我們努力我們的，民主政治不就是這樣的競爭嗎？只要是良性競爭就好。」

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