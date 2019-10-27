韓國瑜、歐中慨聯合競總成立 大打安全牌

韓國瑜拉起歐中慨的手，帶領群眾高喊當選。（記者劉禹慶攝）

2019-10-27 23:38:48

首次上稿 11:52

更新時間 23:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨韓國瑜、歐中慨聯合競選總部，今在澎湖縣黨部舉行成立揭牌儀式，由韓國瑜、歐中慨及府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人，共同揭牌成立；韓國瑜大打安全牌，認為2020一役，是中華民國生死存亡的關鍵。

請繼續往下閱讀...

代表藍營角逐總統大位的高雄市長韓國瑜，今日在澎湖競選總部成立大會中，先是呼應澎湖縣長賴峰偉提出的小三通，認為澎湖縣每年僅有5000名中國觀光客，潛力發展無窮，可以與高雄一樣，「貨出的去、人進的來，澎湖發大財」，但對於澎湖希望高雄市先支援焚化爐，解決垃圾堆積的沉苛問題，韓則表示將攜回研究，未明確回覆。

另外韓國瑜指出，前國安局長蔡得勝是澎湖人，自願加入其國政顧問團，最大的關鍵就是擔憂中華民國的未來，因此明年總統與立委選戰，就是中華民國生死存亡的關鍵；同時韓也重申其青年政策，「人生未滿百、懷憂一千年」，呼籲選民要為後世子孫著想，民眾的選票決定中華民國的未來。

由於藍營澎湖縣黨部日前才傳出陣前換將，主委易人，雖然縣長、議長都出席站台，但致詞時都似乎刻意忽略立委候選人歐中慨，全力輔選韓國瑜，甚至縣長賴峰偉在高喊韓國瑜當選後，才在旁人提醒下，再度拉起歐中慨手高喊當選，藍營要角是否能整合成功？成為此次立委選舉勝負關鍵，值得外界觀察。

賴峰偉：澎湖是爭取與中國港口、機場直航

針對陸委會打臉韓國瑜，在澎湖宣布當選後比照金馬小三通，陸委會指出澎湖依照2008年10月修訂「試辦金馬澎與大陸地區通航實施辦法」，早就小三通超過十年的說法；澎湖縣長賴峰偉表示，韓簡化了他的原意，其實澎湖是爭取與金馬一樣，與中國港口、機場直航。

賴峰偉表示，現行澎湖與中國，通常採取專案或包機直航，並未像金馬一樣，有固定的港口雙向直航，空運也是一樣，沒有對飛的機場，因此每年僅能靠郵輪或包機直航載運中國觀光客，人數有限，每年澎湖百萬觀光客，僅五千人為中國客，多數都是台灣旅客，因此希望韓國瑜當選後，能協助建立澎湖與中國對航的港口與機場。

韓國瑜歐中慨聯合競選總部，正式揭牌成立。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長賴峰偉致贈韓國瑜包子，希望他包中。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法