為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜、歐中慨聯合競總成立 大打安全牌

韓國瑜拉起歐中慨的手，帶領群眾高喊當選。（記者劉禹慶攝）

韓國瑜拉起歐中慨的手，帶領群眾高喊當選。（記者劉禹慶攝）

2019-10-27 23:38:48

首次上稿 11:52
更新時間 23:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨韓國瑜、歐中慨聯合競選總部，今在澎湖縣黨部舉行成立揭牌儀式，由韓國瑜、歐中慨及府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人，共同揭牌成立；韓國瑜大打安全牌，認為2020一役，是中華民國生死存亡的關鍵。

代表藍營角逐總統大位的高雄市長韓國瑜，今日在澎湖競選總部成立大會中，先是呼應澎湖縣長賴峰偉提出的小三通，認為澎湖縣每年僅有5000名中國觀光客，潛力發展無窮，可以與高雄一樣，「貨出的去、人進的來，澎湖發大財」，但對於澎湖希望高雄市先支援焚化爐，解決垃圾堆積的沉苛問題，韓則表示將攜回研究，未明確回覆。

另外韓國瑜指出，前國安局長蔡得勝是澎湖人，自願加入其國政顧問團，最大的關鍵就是擔憂中華民國的未來，因此明年總統與立委選戰，就是中華民國生死存亡的關鍵；同時韓也重申其青年政策，「人生未滿百、懷憂一千年」，呼籲選民要為後世子孫著想，民眾的選票決定中華民國的未來。

由於藍營澎湖縣黨部日前才傳出陣前換將，主委易人，雖然縣長、議長都出席站台，但致詞時都似乎刻意忽略立委候選人歐中慨，全力輔選韓國瑜，甚至縣長賴峰偉在高喊韓國瑜當選後，才在旁人提醒下，再度拉起歐中慨手高喊當選，藍營要角是否能整合成功？成為此次立委選舉勝負關鍵，值得外界觀察。

賴峰偉：澎湖是爭取與中國港口、機場直航

針對陸委會打臉韓國瑜，在澎湖宣布當選後比照金馬小三通，陸委會指出澎湖依照2008年10月修訂「試辦金馬澎與大陸地區通航實施辦法」，早就小三通超過十年的說法；澎湖縣長賴峰偉表示，韓簡化了他的原意，其實澎湖是爭取與金馬一樣，與中國港口、機場直航。

賴峰偉表示，現行澎湖與中國，通常採取專案或包機直航，並未像金馬一樣，有固定的港口雙向直航，空運也是一樣，沒有對飛的機場，因此每年僅能靠郵輪或包機直航載運中國觀光客，人數有限，每年澎湖百萬觀光客，僅五千人為中國客，多數都是台灣旅客，因此希望韓國瑜當選後，能協助建立澎湖與中國對航的港口與機場。

韓國瑜歐中慨聯合競選總部，正式揭牌成立。（記者劉禹慶攝）

韓國瑜歐中慨聯合競選總部，正式揭牌成立。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長賴峰偉致贈韓國瑜包子，希望他包中。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長賴峰偉致贈韓國瑜包子，希望他包中。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜喊免費遊學 柯文哲：當家過了還是鬼扯

韓國瑜喊免費遊學 柯文哲：當家過了還是鬼扯
韓國瑜傾聽之旅何時到台中？ 顏寬恒：11月中下旬

韓國瑜傾聽之旅何時到台中？ 顏寬恒：11月中下旬
蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來

蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來
韓國瑜、張志明台東客家後援會成立 饒慶鈴籲拉票

韓國瑜、張志明台東客家後援會成立 饒慶鈴籲拉票
韓國瑜下週連掃彰化2天 羅文嘉今先來消毒

韓國瑜下週連掃彰化2天 羅文嘉今先來消毒
世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播