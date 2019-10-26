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出席越南後援會餐敘 李佳芬：台灣經濟奇蹟一定會再有一次

李佳芬今晚出席韓國瑜後援會。（擷取自影片）

李佳芬今晚出席韓國瑜後援會。（擷取自影片）

2019-10-26 23:14:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，今晚在韓國瑜越南後援會餐敘中提及台灣年輕人生育議題，她說，在台灣每次看到年輕人生育，都會說謝謝你們，可是來到越南更羨慕的是，看到好多越南朋友更敢生、更勇敢的生。

李佳芬說，台灣的文化底蘊、台灣人這種善良、熱心助人，她認為台灣經濟奇蹟一定會再有一次，但這一次就拜託在各位身上，在這裡多多拜託。

她進一步指出，所有一切的努力，都是希望台灣是一個安祥的社會，希望我們年輕孩子工作有目標、創業能有機會、有機會奉養父母親、敢一生再生。

提及生育，她笑說，每次看到台灣孩子敢生育的，都會說謝謝你們，可是來到越南後更羨慕的是，好多越南朋友更敢生、更勇敢的生。

李佳芬認為，越南有7萬台商，越南眷屬有11萬，這麼多人對台灣來說是國力延伸、對台灣來說是無比力量，她要拜託這些好朋友，明年1月11日就算工作走不開，也多拉一些票，為中華民國、為下一代開出一條路，為所有在海內外善良華人，能夠留下中華民國這條非常重要民主、自由的根據地。

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