韓國瑜高山要設升旗台 山岳協會怒批：莫名其妙，沒有必要

2019-10-23 22:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜今天回應民眾建議時表示，台灣3000多公尺以上高山都要設升旗台，以宣揚愛國精神、愛國文化，中華民國山岳協會秘書長羅弘安表示，「莫名其妙，沒有必要」。台灣千里步道協會執行長周聖心也說，難道要在山頭塗上厚厚的水泥後說我們愛你？

中華民國山岳協會秘書長羅弘安表示，沒有涉及黨派色彩，單純就協會立場來說，怎麼會有這種想法呢？莫名其妙，而且沒有必要，登山的人希望保持山林原始面貌，開放登山但是不能胡亂搞，只要讓大家快快樂樂爬山登山就好了，回歸山林面貌，搞什麼升旗台。

台灣千里步道協會執行長周聖心表示，要在3000公尺以上的高山設置升旗台，一定會碰到技術性的問題，要用水泥平台的話，還要施作工程，後續還要人工維護，難道我們一邊說要保護山林，一邊卻要在山頭上塗上厚厚的水泥，然後說我們愛你？

周聖心指出，不太理解設置升旗台的實際執行面要怎麼做，而且設置升旗台真的等於愛國嗎？很多登山者也會攜帶一面國旗，攻頂的時候拍照，下山的時候自己帶回，所以其實不太需要一個升旗台。

周聖心也表示，我們登山是為了親近山林、親近大自然，或者透過登山來完成自己的挑戰或圓夢，我們更希望的是對山林環境友善，不要造成破壞和干擾，留給高山更多自然面貌，把3000公尺以上的高山保護好，這才是真正愛國、有台灣特色、呈現國家驕傲的作法。

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