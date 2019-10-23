李旻蔚脫黨參選、李余典違紀助選 面臨民進黨除名

2019-10-23 17:40

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨籍新北市議員李余典之女李旻蔚，將代表台灣民眾黨，參選新北市第三選區（三重）立委，挑戰現任民進黨籍立委余天。民進黨執行委員提案指出，李余典、李旻蔚嚴重違反黨紀，李旻蔚脫黨參選，李余典則為違紀為他黨參選人助選，建請除名。民進黨新北黨部將於25日召開執行委員會第2次臨時會議，討論李余典父女的檢舉案，兩人恐面臨除名。

李旻蔚回應，尊重黨中央的決定，李余典也僅說，尊重黨的決定，兩人都不願多談。

民進黨新北市黨部執行委員呂學政提案指出，新北黨部評議委員李旻蔚，10月20日接受台灣民眾黨提名新北第三選區立法委員候選人，嚴重違反紀律評議裁決條例，應予除名。

提案指出，李余典則是在10月20日晚間，參加三重區民生里環保公益宣導、中正里環保公益宣導活動、順德里環保公益宣導活動及長元里環保公益宣導活動公然為台灣民眾黨李旻蔚助選，公開發表支持非本黨提名候選人、公開攻擊本黨提名候選人，應予除名。

據了解，執行委員呂學政原擬在16日年度黨員代表大會中，提案要求黨中央懲處李余典、李旻蔚，但黨部因希望持續協商，擔心提案反而導致協商破局，擋下提案。

民進黨新北黨部執行長李建興說，李旻蔚宣布代表台民黨參選消息一出，黨部便持續協商，希望能團結勝選，由於李旻蔚20日出席台灣民眾黨提名記者會，正式宣布參選，黨部認為此事非處理不可，因此接受執行委員檢舉，將討論此案。

李建興說，黨部主委余天原應擔任執行委員會第2次臨時會議主席，但因余天是此區參選人，基於利益迴避，將由其他人代理主席。

李建興解釋，萬一除名，並不影響李余典的議員身分，而25日召開執行委員會第2次臨時會議成案後，仍須移送至評委會決議如何懲處，接著要送到黨中央中評會處理，做出最後懲處決議。

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