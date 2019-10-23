中國抵制來台觀光破功 張景森：非中客近4年增270萬人次

2019-10-23 22:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政務委員張景森今日於「蔡英文總統連任全國觀光旅遊業後援會成立大會」致詞表示，今天參加後援會的人數是過去4、5倍之多，過去3年多非常艱苦推動觀光，讓來台觀光客人次達到1千萬人次，非中國陸客的國際觀光客大幅成長270萬人次。

張景森表示，過去中國陸客比例佔40%，結果對岸發揮政治影響力，讓本來是促進交流互動的觀光旅遊，變成是政治目的，「不過我們是賣臉不賣身」，涉及本身尊嚴、主權、自由發展是不會用生活方式做交換。

張景森提及，當中國展開第一波抵制行動後，中國觀光客從400多萬人，第二波降到最近剩下270萬人，我們知道這是操之在對方，所以台灣要努力提高觀光品質。在政府積極推展觀光下，過去4年的國際觀光客都超過1千萬人，今年目標更要達到1170萬人次。

張景森指出，其中非中國陸客部分，可達到895萬人次，也就是4年之間，中國陸客以外的國際觀光客成長了270萬人次，國際觀光客人數的增加已突破了中國陸客的減少，未來陸客比例會降至25%，一旦降至25%，就不會有政治風險，對岸就不會再用這招，兩岸交流才能夠正常。

張景森說，政府也給泰國、菲律賓、印尼免簽，外交部也拚觀光績效，去年更開放俄羅斯免簽。政院已經有共識，觀光局應該擴充編制，未來要升格為觀光署，觀光預算也會倍增，觀光相關法令也會鬆綁，會堅定支持觀光產業，發展國內觀光旅遊。

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