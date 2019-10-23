民眾黨不分區立委海選43人入圍 最快月底公布結果

2019-10-23 15:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨海選不分區立委，共268位報名，最後有43位進入決選，預計週日（27日）起陸續面試，面試由主席柯文哲親自主持，其他委員包括秘書長張哲揚、中央委員代表、中央評議委員代表等共7人，最快10月底公布海選結果。

民眾黨今天下午召開記者會，由民眾黨秘書長張哲揚、發言人陳思宇對外說明報名海選的組成分析。

張哲揚表示，民眾黨自10月5日至10月20日廣徵有志之士全民參政，開放不分區立委海選，共收到268份報名資料，以男性居多，佔全體86.1%，年齡多集中於36到40歲，達21.03%，學歷部分則以大學以上為主；另以專業分析，以報名社福環衛委員會22.4%最多，其次為經濟19%、教育文化18.7%。

不分區立委海選進入決選的43人中，年齡分布從26歲到50歲，其中，41到45歲區間人數最多，達32.6%，學歷則以碩士65.1%佔多數，專業部分前3名依序為社福環衛委員會，共10人佔全體23.3%，經濟委員會為9人達20.9%、教育文化委員會7人佔比16.3%。

張哲揚透露，其中不乏有當過民意代表、立委助理的，大學教授、會計師、律師，是有執照的。外界好奇市府顧問蔡壁如是否將列不分區名單？張哲揚說，自己目前並沒有接獲任何蔡壁如要排進名單的訊息，所以也沒有排第幾名。

此外，針對近日時代力量喊合作，發言人陳思宇表示，小黨在國會是有力量監督藍綠兩大黨，不應該一直搶食小黨這塊餅，如果是以讓小黨選票極大化的前提下，不排除在議題上有合作空間，不過目前還沒有討論到這一塊。

至於跟郭陣營之間的競合關係，民眾黨表示，目前沒有協商，我們提我們的名，郭也沒有政黨，同一個區域當然會有競爭，會有協調，有沒有協調不一定，但不排除在議題上做聯合競選。

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