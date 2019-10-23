台東土地近9成公有 劉櫂豪籲正視公地放領及承租

2019-10-23 14:37

［記者黃明堂／台東報導］台東土地近9成公有，官民土地紛爭複雜、民怨不斷，立委劉櫂豪今天質詢要求行政院應正視農民公地放領及國有地承租權益問題，院長蘇貞昌表示，在合理範圍內會積極來辦理，並允諾將指示行政院秘書長與內政部等相關單位研商解決之道。

劉櫂豪表示，台東土地面積34萬7165公頃，公有地面積30萬6746公頃，約佔88％，而近9成的公有土地，涉及的管理機關包含內政部、財政部、國防部、交通部、經濟部、退輔會、農委會、原民會以及台糖等國營事業，土地問題複雜程度，加上時空變遷，經常引發民怨。

他說，東部地區農民大多為日治時代翻山越嶺來開墾，歷經三代傳承至今，因受限於法令使得民怨不斷，過去政府辦理過3次公地放領政策，其中第3期從1994年開始，後因行政院檢討國土復育，因此停辦至今，行政院應正視農民需求，在六都之外的地區，在一定條件下研議公地放領，這是過去歷史遺留的問題，行政院應該現在就來解決。

蘇貞昌答復，對於歷史遺留的問題，現在不解決，只會讓問題更複雜，行政院會積極來研議，在合理範圍內，解決土地問題，允諾將指示行政院秘書長與內政部等相關單位研商，研議解決之道。

另外，劉櫂豪今年2月立法院上個會期質詢蘇貞昌院長時，提出國有耕地承租人因年邁無力續耕，法令限制無法轉讓的問題，蘇貞昌立即指示財政部完成修正「國有耕地放租作業注意事項第42點修正規定」，讓年邁老農可以轉讓耕地租約。但是依據三七五減租條例的耕地租約仍無法適用，劉櫂豪也建議行政院再研議辦理。

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