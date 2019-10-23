AIT處長訪台南亞蔬中心 讚「世界的寶藏」

2019-10-23 13:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今拜訪「 亞蔬–世界蔬菜中心」。台美都是亞蔬中心發起方，酈英傑說，台灣現在已經成為全球園藝和蔬菜作物領域的專業知識提供者，美國也非常高興能長期與亞蔬合作；他強調，亞蔬中心反映美台間蓬勃的農業關係，更是世界的寶藏和良善力量，使世界獲益良多。

AIT處長酈英傑今天南下走訪台南與高雄，稍早拜訪了位於台南的「 亞蔬–世界蔬菜中心」。亞蔬中心是國際性非營利蔬菜研發機構，於1971年由台灣、美國、日本、韓國、泰國、菲律賓、越南等7國政府和亞洲開發銀行共同設立。

酈英傑今在亞蔬中心說，美國和亞蔬中心很有淵源，早在設立之初就共襄盛舉，而亞蔬中心一路以來的發展，也反映了美台之間蓬勃的農業關係。

酈英傑指出，台灣早年是糧食援助和園藝研究補助款的受贈方，而經過對高等園藝和植物育種等技術的投資，台灣已經成為全球在園藝和蔬菜作物領域專業知識的提供者，例如台灣正透過新南向政策分享相關知識與經驗。

酈英傑讚揚亞蔬中心積極幫助世界各國解決蔬菜相關問題，關注營養與健康飲食、永續的供應鏈、提高蔬菜產量和基因多樣性等領域，努力透過蔬菜對健康與生計產生正面影響，「亞蔬是世界的寶藏和良善的力量，可惜還不夠廣為人知」。

AIT將10月主題訂為「美饌佳餚月」，強調美台農業的長期合作，酈英傑提到，美國非常高興能透過美國國際開發署，以計畫贊助者的身份與亞蔬一同合作。

酈英傑今天也親自在亞蔬中心種下一棵樹，象徵亞蔬對人類的貢獻、亞蔬與美國的正面關係，並象徵美台在農業發展的合作，「我對我們的合作深感驕傲，感謝亞蔬科學家和工作人員的付出，讓世界上許多的人們都獲益良多」。

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