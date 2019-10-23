陳同佳案》港府質疑台灣「跨境執法」法務部幫解惑...

2019-10-23 13:14

〔記者吳政峰／台北報導〕陸委會22日下午向港府請求協助台檢警赴港帶回港女命案兇嫌陳同佳，香港律政司同日晚間發表聲明質疑這是「跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受」，法務部23日回應，我方是要合法取得在港證據，而非跨境執法，無法理解港府說法。

法務部指出，陳同佳今（23）日刑滿出獄，港方無意偵辦殺人罪嫌，為免其因此逍遙法外，我方基於司法主權的地位，提出由我方派員赴港，目的是希望港府派出聯繫窗口來諮商接人接證物等事宜，以確保人犯能順利歸案，並合法取得在港證據以完備其證據能力，此並非港府所稱跨境執法，而是基於港府先前公開承諾提供合法協助之務實需求。

法務部強調，事實上，過去也有台灣警方將潛逃台灣的殺人犯逮補歸案，交由來台的香港警方帶回的司法互助前例，顯示我方對於打擊跨境犯罪一向不遺餘力，此次也充分展現有效追訴此一跨境殺人重罪之用心及努力，對於港府「不尊重香港司法管轄權」的說法，無法理解。

法務部表示，本案基於台灣的司法管轄權，「港方不辦，我們來辦」，我方早已準備就緒，籲請港府履行承諾提供協助，並就如何合法提供我方本案在港證據，積極面對、具體回應，與我方人員共商後續司法互助事宜，以伸張被害港女及其家屬人權。

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