通霄鎮農會掀波 總幹事遭解聘

2019-10-23 13:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮農會近日上演總幹事解聘風波，原總幹事徐學承昨天上午甚至前往苗栗縣政府陳情，更引地方注目。通霄鎮農會今天召開理事會，通過徐學承解聘案，成為通霄鎮農會首位被解聘總幹事。

通霄鎮農會理事長徐永森表示，徐學承因違反農會人事管理辦法，升任其胞姊為會計主任，且上任後員工調動從未召開人評會，人事調動懲處全憑其異己喜好，加上無視理監事監督職權等理由，所以提出解聘案，今天8名理事出席，除1人未投票，其餘7人通過解聘案。

徐學承今天於理事會召開後，變更議程先討論其解聘案後便離開農會，離去時僅淡淡地說，「一定會通過啦」，之後解聘案通過後，欲訪問其意見但手機並未接通。

苗栗縣政府農業處農漁會輔導科表示，待收到通霄鎮農會理事會決議後，將於15天內公告辦理總幹事候聘登記公告，期間總幹事一職先由鎮農會秘書代理。

徐學承昨天曾痛批，因農會理事長徐永森不滿農會催收徐永森弟媳貸款，因此得罪徐永森，並與其他地方派系合作掌握超過3分之2理事席次以通過解聘案。

不過，徐永森表示，解聘徐學承與徐學承所稱貸款案等無關，徐永森稱，若只因徐學承得罪他便解聘，其他理事也不會贊成，僅有一席未投票，代表徐學承擔任總幹事的確有所問題。

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