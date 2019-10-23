交通部擬推高鐵延伸宜蘭 陳歐珀：3年可行性評估可省

2019-10-23 11:30

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部內部傾向優先延伸高鐵取代北宜直鐵；立委陳歐珀表示，因北宜直鐵已做過可行性評估，他認為，如交通部優先推高鐵延伸宜蘭，因路線雷同，為期3年的可行性評估省去，加速全案推動。

立委陳歐珀之前說宜蘭縣長林姿妙爭取高鐵延伸宜蘭是不務實，要規劃到外太空都可以；國民黨宜蘭縣籍立委參選人呂國華批評，陳歐珀見風轉舵，本身反對高鐵延伸到宜蘭，現在中央確定要做，反而又變成他的政績，真的很好笑也很荒謬。

無黨籍宜蘭縣籍立委參選人、國民黨議員黃定和也認為，陳歐珀才是生活在外太空之上，不食人間煙火，不曉得民間疾苦，不知道宜蘭人對交通便捷的渴望。

陳歐珀回應，不懂不要亂講話，他當時的發言，是因為高鐵延伸宜蘭八字還沒一撇，他深怕如果交通部喊高鐵延伸宜蘭只是空想，影響北宜直鐵進行，讓建設兩頭空，高鐵延伸宜蘭他3年前就在爭取，交通部願意做，他當然樂觀其成。

陳歐珀說，高鐵延伸宜蘭現在幾乎是定案，未來宜蘭縣將可以變成銜接東西鐵路的交通樞紐，但他認為，3年的可行性評估因為北宜直鐵已經做過，高鐵延伸宜蘭不必再做，可以直接進入綜合規畫階段，再進到環評，加速全案推動。

陳歐珀說，他也建議交通部，加速高鐵、東部快鐵與台鐵3鐵共站計畫的推動，平衡東西部交通發展。

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