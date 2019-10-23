徐國勇：未拒絕陳同佳入境、要臨櫃申請簽證

2019-10-23 09:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕對於港府要求我方取消對陳同佳限制入境，內政部長徐國勇今在立法院受訪強調，如果一個殺人犯只用電子簽證，搭哪一班飛機來都不知道，可能會有飛安的危險，況且電子簽證基本上是屬於自由行觀光用，而陳現在並非觀光客，這些事情都請大家要弄清楚，我方並未拒絕陳同佳入境，而是予以註記，要求他必須臨櫃申請簽證。

徐國勇也說，港府做這些操作，我們這邊有些人不了解情況，也在跟著港府講這些話，等於是被對方利用，所以他有必要把這些講清楚。

至於先前與具有「北京市政協委員」身分的牧師管浩鳴見面，徐國勇也重申，對方是用宗教領袖的身分與他見面，過去幾個中南部大型公廟主委跑來台北說要見部長，他也都會接見，從來沒有拒絕過，何況管是聖公會的秘書長，等於是英國國家所屬的教會，他又是宗教事務的主管，因此予以接見。

徐國勇說，這件事情應該是發生在9月25日下午，當時才談了一下子宗教的事情，對方就提到陳同佳，由於事涉司法互助，他當下就拒絕再談，後來對方再度透過國策顧問要求見面，他也拒絕見面，後來查出對方具有政協身分，也立刻予以註記。

對於是否會比照過去台港警方在空橋交接人犯的方式處理，徐國勇說，他不方便替在前線打仗的人講這些話，一切交由陸委會、法務部等相關單位處理，內政部就是由警政署配合協助。

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