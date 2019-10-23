陳同佳案》勸說牧師接受中國官媒專訪 堅稱沒有「被自首」

2019-10-23 09:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕身兼北京巿政協委員、香港聖公會教省秘書長管浩鳴，宣稱勸說港女命案兇嫌陳同佳願赴台灣投案自首，管浩鳴接受中國官媒《環球時報》專訪時否認陳是「被自首」，管浩鳴強調，他經常赴監獄探視陳同佳，而不只是陳同佳，包括陳的家人，相信都經過了很長一段時間思考。

管浩鳴稱，他與陳接觸了6個月，每週探視他一次，認為陳「不算怎麼壞」，雖逃回香港仍承認殺人。管稱，陳同佳起初對於赴台自首拿不定主意，畢竟對台灣各方面情況都不太瞭解。因此他來台請了台灣律師，陳父也曾來台灣見律師，台灣律師也曾赴港跟陳同佳接觸，「大概一個多月前，他終於答應去台灣自首並請我安排。」

對於台灣有死刑，陳同佳為什麼願主動投案？管浩鳴說，「覺得台灣好像在嚇唬他不要回去一樣」，按照聽到的台灣律師的法律意見，陳同佳如果有好的認罪態度，應該不會被判死刑。台灣本身也在鬧廢死，所以不是極端殘酷或者釀成很多人命的話，一般來說不存在死刑的可能性。

至於自首原因，管浩鳴稱，「我相信他一直都想贖罪，而且做錯了事也一定要承擔責任」。被問到台灣拒絕陳入境後有什麼反應？管浩鳴說，「他覺得很無奈，肯定是不太開心。」

對於陳同佳出獄後的安排，管表示不清楚，陳「肯定因為他的案子引起修例風波而對香港人心懷愧疚」，但管一直跟他表示不要這麼介意，「這件事情只是一個導火線，發展到今天，局面不是他能夠控制的」。

事實上，管浩鳴也被移民署註記管制入境，兩岸人士日前就說，管浩鳴常發表親中言論、贊成港府修訂《逃犯條例》，長期擔任北京與港府的打手，是知名的「政治牧師」，陳同佳其實是「被投案」；這個「被投案秀」背後有北京主導，藉此政治操作，解決港府處理「反送中」的政治危機。

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