台股創29年新高 蘇貞昌：大家看好台灣！

2019-10-23 08:56

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午表示，昨天的台股加權指數，創下29年新高！大家都看好台灣，政府會繼續努力！

蘇貞昌今天上午在臉書秀出圖示說，台股昨天的收盤指數來 到11271點，2008到2016年（馬政府執政時期）台股萬點收盤的天數為0天，蔡政府執政台股萬點收盤則超過750天。

蘇貞昌說：「你知道嗎？蔡政府執政，每4天就有3天收盤股市上萬點。而昨天的台股加權指數，更創下29年新高！」，大家都看好台灣，政府也會繼續努力！

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