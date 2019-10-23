鄭佩芬為何被快速開鍘？ 管仁健：她說破國民黨中央心事

2019-10-23 00:59

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人鄭佩芬曾在節目爆料啟動「換連3.0」，因此被國民黨指出「以不實的換連3.0言論詆毀國民黨、黨內同志」，快速開除黨籍。文史工作者管仁健對此表示，鄭佩芬會被快速開除黨籍的原因，就是說破國民黨中央的心事。

管仁健表示，依照國民黨的黨紀處分，開除黨籍如同「極刑」，比其他處分必須更符合程序，更至少要由地方往中央呈報，「必須有初審與複審」。而2013年前立法院長王金平被國民黨考紀會立即決議撤除黨籍，立即向台北地方法院聲請「假處分」，馬英九操控的國民黨事後官司失利，就是因為法院認定考紀會在開除黨籍上「不符程序」。

管仁健認為，國民黨8月以來開鍘的國民黨前中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興，甚至是和鄭佩芬共同遭開除的國民黨「草協聯盟」發起人李正皓，都有經過地方黨部調查及決議，再送中央考紀會討論，但開鍘鄭佩芬前卻沒有這麼多的「繁文縟節」。

管仁健說，鄭佩芬會被這麼快、這麼狠地開鍘，就是因為鄭佩芬就像天真的小孩，說出「國王沒穿衣服」的事實，替韓國瑜說破了國民黨中央的心事。因此若國民黨不快速開鍘鄭佩芬，將會使黨中央軍心動盪。

管仁健強調，即使國民黨中央快刀斬除鄭佩芬，但國民黨中央還必須面對選後必然群聚逼宮、以搶黨主席的死忠韓粉，他笑說，難道能不用「換連3.0」來修築防線？

管仁健臉書全文

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