喊開發金山銀山 韓國瑜：把東西賣出去 觀光客要進來

2019-10-22 22:36

〔記者許麗娟／嘉義報導〕國民黨參選人韓國瑜的全台傾聽之旅，今天第7天行程到嘉義區漁會座談，韓國瑜提及可能我們周邊就有金山銀山沒有開發，一定要把東西賣出去、觀光客要進來。

韓國瑜在漁業座談指出，農漁民的問題就是擔心東西賣不出去，所以自己將來一定要把東西賣出去、觀光客一定要進來，他說，我們旁邊可能就有金山銀山，但是都沒有開發，如香港、澳門這麼重要的市場，我們竟然都沒有打進去，實在是太可惜了。

韓國瑜表示，澳門才70萬人，但觀光客將近4000萬，他說，觀光客花錢、吃東西都不在乎的，所以市場一定要打進去，雞肉、鴨肉、鵝肉、雞蛋、花、蔬菜、水果都能賣，這是個大通路，將來會把這市場打通。

韓國瑜並要大家相信他，以高雄經驗提及，今年高雄水果外銷多了70％以上、漁業多了22％，花卉也在增加，這樣做是希望基層可以多一些收入。

此外，有漁民提及漁船用油補助及養殖漁塭用電補助問題，韓國瑜回應，東港也有漁民反映用油補助從過去的28％降為14％，這個問題目前不敢回覆大家，因為不曉得是不是加入WTO有簽約及明文規定補助要逐年減少，他樂意來做，但不能說謊一定補助。

另針對漁民提及布袋漁港淤積嚴重，希望北航道能做北堤才能解決問題，韓國瑜說一定會做，外傘頂洲沙地流失問題，則要了解是天然還是人為，他同意保護外傘頂洲，會列入重要的研究課題。

韓國瑜最後說，如果政府的存在沒有辦法照顧民眾、服務民眾、帶領著民眾走一條更廣的路，那這個政府就沒有價值，他認為，政治人物要賺錢，就不要從政、去做生意，所以，有機會服務於中央，他向大家保證，一定幫農民漁民改善生活。

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