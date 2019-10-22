陳柏惟批韓唱軍歌出征 把台灣當敵人還是自己人

2019-10-22 23:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今日與台中市第二選區立委參選人陳柏惟首度在選區合體，陳柏惟肯定蔡總統的改革，並痛批國民黨的總統參選人韓國瑜要選舉就唱軍歌，去年說要刺向敵人的心臟，今年又說要出征，不知道到底韓是把台灣當敵人，還是當自己人？

蔡英文今天到台中市，與陳柏惟一同前往龍井新庄里永順宮參拜，要拉台陳柏惟的氣勢，衝高選票。蔡英文還致贈簽名球棒給陳柏惟，象徵台灣民主來到九局下半關鍵，最強第四棒打者將要強棒出擊。

陳柏惟表示，自己代表台灣基進黨與民進黨推薦合作，團結挑戰中台灣代表性選區，目的只有一個，就是讓守護台灣價值的候選人當選，支持本土絕對不失望，信仰台灣絕對不後悔。

陳柏惟指出，宮廟是重要文化資產，台灣近幾年的戲劇輸出，賣到南洋、日本 都是宮廟文化，連中國都不斷透過兩岸交流覬覦我們的宮廟，兩位總統候選人的行程也都以宮廟為主，代表越本土越能彰顯台灣價值 呼籲一定要共同守護這樣的台灣價值。

陳柏惟表示，最近國際上的民主國家，都開始防範中國，因為中國的價值觀完全與國際潮流不符，所以台灣人更應該意識到，2020是要支持台灣的本土政府，台灣基進黨、民主進步黨，還是要投給名字裡面有中國的國民黨？

陳柏惟肯定蔡總統的改革，並稱讚蔡英文溫柔堅定，四年來默默做了很多改革。他更痛批評韓國瑜要選舉就唱軍歌，去年說要刺向敵人的心臟，今年又說要出征，不知道到底韓是把台灣當敵人，還是當自己人？

陳柏惟並呼籲選民：「支持本土絕對不後悔，信仰台灣絕對不會失望。2020投票，一定要做出珍惜台灣價值的決定！」

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