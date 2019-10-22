陳吉仲回嗆韓國瑜：選舉到了才下鄉

2019-10-22 19:56

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會主委陳吉仲今（22）日批評韓國瑜的農業政策農產品要3成外銷、7成內銷，且要提高公糧價格，又要減少糧食安全百分比，這是自我矛盾。

韓國瑜則在嘉義漁會座談後回應，要陳吉仲多下鄉傾聽，不要用冷冰冰的數字隱瞞真相，講風涼話。陳吉仲晚間在臉書回嗆，韓國瑜快到選舉才請假下鄉，之前都不見人影，陳吉仲也針對韓國瑜的農業三箭提出11個問題，最後提出農委會10項幫助漁民的政策。

陳吉仲表示，他非常歡迎關於農漁政策的實質討論，而非政治話術。

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