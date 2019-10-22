陸委會請港府協助押解人犯 法學者研判成功機率是...

2019-10-22 19:58

〔記者吳政峰／台北報導〕陸委會22日下午致函並去電港府，要求23日協助台灣檢警赴港押解殺人嫌犯陳同佳，目前尚未獲得回覆，但交大科技法律學院教授林志潔研判，港府深受中國控制，面對我方請求踏上其領土行使司法主權，恐難點頭同意。

林志潔指出，香港對於我方兩次司法互助和一次人犯移交請求均置之不理，而今我方又請求協助檢警赴港押回陳同佳，等同要在香港的領土上行使獨立的司法權，在沒有司法互助協議及中國點頭同意的雙重條件下，港府幾乎不可能應允。

至於我方定調，23日出獄的陳同佳，如果搭乘外國籍航空來台投案，一下機就予以逮捕歸案，林志潔則認為這是較務實的做法，畢竟殺人的犯罪行為地在台灣，即便兇嫌和被害人都非台灣人，我國仍可偵辦。

但林志潔強調，本案與林克穎案不同，英商林克穎撞死台灣人是已判決確定，我方與英國簽署個案引渡，希望抓他回台服刑，但陳同佳案尚在偵辦中，案情會隨著證據的浮現而動態變更，犯意為何？是否有共犯？仍需更多的證據調查，因此，就算我方逮捕陳同佳，後續的取證仍須港府司法互助。

林志潔指出，台港兩地經貿人民往來密切，至今卻無司法互助協議，對雙方都缺乏正式的制度保障，港女命案突顯此問題，呼籲港府盡速與台灣簽訂平等、互惠、對等的司法互助協議，以利相關取證與情資交流，若陳同佳真的來我國投案，開庭也需港府協助被害人家屬來台作證。

林志潔認為，若台灣逮捕了陳同佳，港府卻礙於沒有司法互助而無法提供證據，難以拼湊完整案情，壓力勢必轉嫁到港府身上，屆時，簽署司法互助協議將是不可迴避的議題。

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