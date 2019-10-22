馬英九為陳同佳案哽咽 台灣基進傻眼：還在用撥接嗎？

2019-10-22 17:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九今對港嫌陳同佳投案遭拒哽咽指出，「將心比心，我也是兩個女兒的爸爸.....」；台灣基進高雄黨部對此聲明，反送中都過多久了，現在才將心比心，是還在用撥接嗎？

前總統馬英九今上午對港人陳同佳投案遭拒一事指出，人命關天，蔡總統不在乎，我們在乎，這是一條人命，一個媽媽辛辛苦苦把女兒養大，燦爛美好的青春年華卻慘死台灣，將心比心，我也是兩個女兒的爸爸，想到她爸媽心中的痛，真的非常非常難過。

台灣基進指出，這可就奇怪了，馬英九若對年輕生命的殞落感到不捨，怎麼反送中示威發生至今數月，沒聽過馬英九一干人等、對於背包裡裝著遺書上街頭的香港青年，有一絲絲的憐憫或聲援呢？

幾週前，15歲香港少女陳彥霖裸體陳屍香港油塘海面，疑似遭到香港黑警痛下殺手，身為兩個美國女兒的爸爸，馬英九可表達過譴責、心痛？

中國國民黨們，無視香港年輕人這半年來在香港街頭遭到子彈貫穿、黑道暴力、政府打壓的慘況，卻在習近平與林鄭月娥將陳同佳視為政治籌碼出牌時，忙著對台灣補一腳？

日前，國安團隊掌握情資，中國領導人習近平因應10月召開的中共四中全會，主導預算無上限的「台灣介選計畫」，明目張膽要來干預台灣選舉。

遇到這樣的狀況，一個涉及高度法律及政治問題的跨國犯罪，法律出身的馬英九，不討論專業問題只討論他的心情，請問是何居心？

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