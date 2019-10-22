只想做秀？ 韓淨灘被「攔胡」 李正皓吐槽「下午漲潮啊」

2019-10-22 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前原訂要到台南黃金海岸淨灘，但海灘上的垃圾早被志工、學生們提早清空，韓淨不到海灘，只好陪小朋友玩沙，未料慘遭拒絕，相當尷尬。對此，政治幕僚經驗豐富的草協聯盟發起人李正皓指出，韓國瑜擺明只想作秀，「有哪個人淨灘會在下午淨灘？下午漲潮啊！」

韓國瑜20日和韓粉們相約到台南黃金海岸淨灘，但海灘上的垃圾早被清空，韓淨不到海灘，只好陪小朋友玩沙，未料熱臉貼冷屁股，遭小朋友果斷拒絕，讓場面相當尷尬。對此，李正皓21日在談話節目《關鍵時刻》直言，對總統候選人來說，淨灘、和小朋友玩其中都是隱藏大學問。

李正皓以過去選舉經驗表示，「淨灘的大前提一定要同黨的執政縣市，不然你會被玩嘛！」但韓陣營卻選了歸敵營管的台南黃金海岸，且當地聖功女中、台南慈濟小學早就將淨灘成果貼在臉書上了，甚至慈濟國小還把淨灘列在行事曆上面，「韓幕僚如果有做過功課就知道，去了也撿不到垃圾」。

李正皓更吐槽，韓國瑜淨灘時間是下午3點半，有哪個人會在下午淨灘，「下午漲潮啊！」直指韓國瑜3點半去淨灘根本擺明不想去，他就是只想做秀做活動。他也提到，跟小朋友玩也有學問，因為小朋友是最不可控的，他並舉2016年幫前新北市長朱立倫辦的小朋友親子日活動為例。

李正皓說，當時活動前他非常焦慮，但是競辦的大哥幫他處理小朋友的部分，活動開始後小朋友都很有禮貌不會爭先恐後，他就問小朋友，看到朱立倫叔叔不會很興奮嗎？當時小朋友回，「不會，他常常來我家」。李直言，整場活動都是皇親國戚，都是要搞成這樣他們才敢辦有小孩的活動，因此這樣小朋友所有的反應才能在掌控中。

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