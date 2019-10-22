陳同佳案》太可疑了！香港「國師」籲台勿接受香港犯人押解

2019-10-22 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕港女箱屍命案兇嫌陳同佳日前傳出欲赴台投案，但港府意圖不經司法協助機制，想藉此案矮化我國主權地位。對此，被香港本土派尊為「國師」的香港學者陳雲表示，涉及主權問題，台灣不宜接受香港正式或非正式的押解安排，且管浩鳴陪同陳同佳來台伏法「太可疑了」，他呼籲台灣不能接受香港方面不論正式或不正式的犯人押解，以彰顯台灣法權。

陳雲今日在臉書表示，陳同佳一旦進入台灣司法管轄區，台灣須依法辦理。不過台灣不宜接受港方正式或非正式的押解安排，因為中、台並未終止敵對作戰狀態，涉及主權問題。陳雲更說，香港近年來也受國際質疑，特別是美國，而港府對台行為，「無疑可以當作中國主權的代理人來看待」。

他補充，跨國引渡犯人是主權政府的安排，涉及主權問題，而港府目前在發動〈逃犯條例〉，是單方面認為「中、港、澳、台屬於中國統一主權」。

陳雲還表示，行政院長蘇貞昌的判斷「最管用」；他也認為，具有北京政委身分的香港聖公會教省秘書長管浩鳴要陪同陳同佳來台伏法，「太可疑了」。

陳雲說，香港修訂〈逃犯條例〉之後，法權就被北京干擾，變得不可靠，香港警方甚至毫無考慮陳同佳在台因殺人罪被通緝、或不顧他在香港被指控預謀殺人，就說他出獄後便是「自由人」，而不採取相關措施。他強調，現在的香港已不再是以前的特區政府，更不是以前英治時代的香港，台灣不能貿然與現在的香港，在具有高度政治化的陳同佳案採取司法互助。

陳雲大力提倡香港人應捍衛本土文化和香港核心價值，宣揚「香港城邦自治論」，而被香港本土派視為「國師」。

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