韓民調一再落後 網友觀察：南部造勢場依舊「國瑜夜市」

2019-10-22 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選即將進入最後階段，國民黨總統參選人韓國瑜的民調雖持續落後，但管理臉書粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」的洪浩發文分析，指他近日到韓的嘉義造勢現場觀察，發現現場不只有所謂的外省眷村中高齡層，還有不少嘉義鄉村的農工基層，他認為韓主打的「庶民」路線，就是為了吸納所有對現況不滿的民眾，加上請假後也可迴避對行政不擅長的扣分面向，他認為綠營對此不得不防，否則90天後結果可能會讓綠營「只能喝悶酒」。

韓國瑜先前曾用「快變成北韓」來批評民進黨「封閉鎖國」，當時「北韓-朝鮮經貿文化情報」曾在粉專發文，砲轟韓根本不懂朝鮮，要韓別消費朝鮮。經營該粉專的洪浩近日則在個人臉書發文，指他近日跟朋友去看韓國瑜造勢，發現嘉義的造勢場合並非如綠營或許多人所說只有2000人，而是比這樣的數字高出很多，他認為韓打出「庶民」路線的口號，是為了吸納所有對現況不滿的民眾，他在現場不僅看到外省眷村中高齡層，也看到農工基層及尋常百姓，且韓還會在造勢時將過去4年的經濟狀況，以及一般民眾遭遇的困境與怨念，都套在總統蔡英文身上，這樣的做法「綠營不得不防」。

洪浩也指出，近年來國民黨堪稱魅力型的領袖只有馬英九跟韓國瑜，他認為韓比馬更可怕，因為韓國瑜除了能牢牢吸納住外省系統的票，對鄉村地方基層的選票也比馬更有優勢。洪浩將韓比喻成國民黨唯一的土雞、鬥雞，因為韓過去20年多在鄉下與派系混在一起，相較於許多藍營大將，若沒有遊覽車就沒人來看造勢，韓國瑜的場子依舊是「國瑜夜市」，人潮一樣擁擠。

洪浩也提到，韓國瑜請假「對極了」，因為若不請假就會漸漸顯露出對於行政不擅長的那面，請了假反而能切換成他擅長的選舉模式，雖然請假很好笑，也讓人非議，但韓根本不在乎，且也只有請假才能拿到更多的選票。洪在文末也語重心長的表示「綠營如果你覺得現況可以開香檳的話九十天後你只能喝悶酒」。

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