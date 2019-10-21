戳破林鄭月娥算盤！1張圖秒懂為何陳同佳不能這樣來台受審
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林鄭月娥稱陳同佳願意到台灣自首，外界普遍認為陳是「被投案」。（美聯社檔案照）

林鄭月娥稱陳同佳願意到台灣自首，外界普遍認為陳是「被投案」。（美聯社檔案照）

2019-10-21 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府近期指出，涉及港女命案的香港兇手陳同佳願意來台自首，港方卻不願與我進行司法互助、移交物證，國民黨對此將矛頭指向民進黨政府，有網友對此製圖說明為何陳同佳現階段不能由港方送回台灣法辦，網友們認為說明相當清楚，「戳破林鄭月娥算盤」，並將該圖推爆。

網友製圖說明港女命案主嫌陳同佳尚不能由港府送來台灣的主要原因。（圖擷取自打馬悍將粉絲團）

網友製圖說明港女命案主嫌陳同佳尚不能由港府送來台灣的主要原因。（圖擷取自打馬悍將粉絲團）

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」製圖指出，「為什麼香港人在台灣殺人，不能送回台灣法辦？」圖中顯示，目前的情況是被害人與兇嫌均為香港籍，嫌犯正關在香港監獄，香港政府4個多月前不辦，現在突然態度改變，說要送來台灣。

圖上說明，現在各界揣測香港政府的意圖，認為香港政府打的算盤，是跟隨中國政府定調的「台灣是中國一部分」，若特首林鄭月娥能夠將犯人送到台灣，也就能夠合理化「送中條例」，我方立場表達台灣是主權國家，港府應藉由國對國的正式司法互助，使嫌犯在台受審，而非置身事外，讓嫌犯自行來台投案私了。

不少網友認為此說明簡單易懂，紛紛留言指出「不就是又想藉機吃豆腐」、「我拒絕用我的納稅錢養他」、「支持政府」、「可以再白話文或庶民語言點，不然含粉多數閱讀障礙，看不懂」、「不懂狀況的韓粉是不會懂的」、「問題是，叫最大聲的韓總機，看的懂嗎」、「果然俗話說的好：人一藍腦就殘」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」全文

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