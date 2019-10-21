戳破林鄭月娥算盤！1張圖秒懂為何陳同佳不能這樣來台受審

2019-10-21 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府近期指出，涉及港女命案的香港兇手陳同佳願意來台自首，港方卻不願與我進行司法互助、移交物證，國民黨對此將矛頭指向民進黨政府，有網友對此製圖說明為何陳同佳現階段不能由港方送回台灣法辦，網友們認為說明相當清楚，「戳破林鄭月娥算盤」，並將該圖推爆。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」製圖指出，「為什麼香港人在台灣殺人，不能送回台灣法辦？」圖中顯示，目前的情況是被害人與兇嫌均為香港籍，嫌犯正關在香港監獄，香港政府4個多月前不辦，現在突然態度改變，說要送來台灣。

圖上說明，現在各界揣測香港政府的意圖，認為香港政府打的算盤，是跟隨中國政府定調的「台灣是中國一部分」，若特首林鄭月娥能夠將犯人送到台灣，也就能夠合理化「送中條例」，我方立場表達台灣是主權國家，港府應藉由國對國的正式司法互助，使嫌犯在台受審，而非置身事外，讓嫌犯自行來台投案私了。

不少網友認為此說明簡單易懂，紛紛留言指出「不就是又想藉機吃豆腐」、「我拒絕用我的納稅錢養他」、「支持政府」、「可以再白話文或庶民語言點，不然含粉多數閱讀障礙，看不懂」、「不懂狀況的韓粉是不會懂的」、「問題是，叫最大聲的韓總機，看的懂嗎」、「果然俗話說的好：人一藍腦就殘」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」全文

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