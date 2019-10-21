宜縣立委選情升溫 傳「貨車女孩」蔡惠玉加入戰局

2019-10-21 18:17

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣立委選戰選情加溫，出身蘇澳的「貨車女孩」、陳定南教育基金會董事蔡惠玉，獲陳定南教育基金會力挺，時代力量不排除與她結盟，傳出可能加入戰局，她坦言正在審慎評估，最快月底宣布。

宜蘭縣立委應選1席，民進黨籍陳歐珀尋求連任，國民黨提名前縣長呂國華，縣議員黃定和退出國民黨以無黨籍競選，守護宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博萮也有意參選，另時代力量規劃自提人選，或考慮和蔡惠玉尋求合作。

陳定南教育基金會董事長林光義說，蔡惠玉長年客居異鄉仍心繫台灣，持續捐助母校蘇澳文化國中、陳定南紀念館，為這塊土地默默付出，樂見她出馬競選為鄉親服務。

48歲的蔡惠玉，父親是貨車司機，她小時候當爸爸的隨車小妹，22歲赴英國求學後創業，去年被英國國會評鑑為「全國科技企業最佳典範」，1年半前帶小兒子回國讀書學中文而長住台灣。

本月出版的《從宜蘭海港孩子到英國企業楷模》口述傳記，以蔡惠玉成長歷程的「貨車女孩」為主題，最近籌辦多場簽書會，被視為在為參選試水溫，她的另一半是蘇格蘭人，英國家人支持蔡惠玉從政，但台灣家人反對，因此陷入長考，如果決定參選，會以無黨籍身分登記競選。

針對蔡惠玉可能參選，陳歐珀表示尊重；呂國華說，不論對手是誰，都會全力以赴，對自己的選情有信心；黃定和回應，他持續一步一腳印，爭取更多鄉親支持。

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