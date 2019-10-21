參拜嘉義廟宇 韓國瑜：做市長認不認真 抬頭三尺有神明

2019-10-21 16:16

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今上午到嘉義市九華山地藏庵、嘉邑城隍廟參拜，中午品嘗雞肉飯，下午旋即趕往嘉縣新港奉天宮、溪口北極殿，他致詞提到，當一個市長認不認真，抬頭三尺有神明，他從事政治活動是一心一意為人民打拚、服務。

嘉義市長黃敏惠、國民黨提名嘉義市立委參選人傅大偉陪同韓國瑜先後到嘉義市九華山地藏庵、嘉邑城隍廟參拜，黃致詞說，城隍爺代表善良、正派力量，才能走得遠、走得平安、健康，而領導者很重要，要言而有信、勤政愛民，希望大家團結，支持韓國瑜當選總統。

韓國瑜說，現在的縣市長就任前要宣誓、遵守中華民國法律，300多年前沒有宣誓的儀式，而是到城隍廟拜拜，因此城隍爺對各地的信眾很重要，「而當一個市長認不認真，抬頭三尺有神明」，他從政以來誠惶誠恐，城隍爺的精神就是監督官員，他從事政治活動，一心一意為百姓打拚，跟今天參拜城隍爺精神一樣，他會與大家一起努力，打造祥和社會。

韓國瑜今天下午到嘉義縣新港奉天宮、溪口北極殿，他致詞表示，北極殿清朝成立迄今200多年，是安定溪口鄉親的信仰，神位也是，最大的是玄天上帝、玉皇大帝，最小的是土地公，無論玄天上帝、玉皇大帝、土地公都是保佑民眾，人間上至總統下到村里長也一樣，精神都一樣，他與議員們都是從事政治活動，一定以人民為本、苦民所苦，這樣來參拜才有意義。

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