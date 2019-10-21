倫敦記者會爆僅7人被酸丟臉 彭文正：下一站將去德國

2019-10-21 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴彭文正與旅美學者林環牆18日在英國倫敦薩伏伊飯店舉行記者會，質疑總統蔡英文博士學位，但被媒體爆料現場含彭、林只有7人，也沒外媒出席，讓駐德國代表謝志偉直酸「丟臉、為他們難過」。對此，彭文正反嗆，下一站記者會到德國柏林，要謝志偉幫他準備50個金髮記者。

謝志偉先前在臉書表示「走遠了，回來吧！」直言彭、林2位留美博士，遠赴倫敦召開國際記者會，結果總共到場7人，自己兩個人，助理兩個人，兩個不像台灣人的華人，不知名媒體記者（據說）一人，更糟的是臉書直播還失敗，感嘆「還是有點為他們倆難過，好歹都是台灣人，他們丟臉，台灣亦是顏面無光。」

對此，彭文正在臉書嗆說，「下一站記者會到德國柏林，謝志偉你閒閒沒事，幫我準備七星級飯店，邀50個記者（金髮的）。」

針對彭文正的發文，謝志偉也在臉書回酸，「樂意之至，但是因為怕他們（又）掐頭去尾，斷章取義，我擔心，我忙半天，他們會飛去愛爾蘭都柏林，召開德國首都柏林國際記者會，然後一切怪在我頭上，要我給他們『記著』，然後在德國、愛爾蘭間飛來飛去，之後就宣稱圓滿召開了『國際』記者會。」

謝志偉文末還回馬槍，「本人沒閒著，他們在倫敦空等（假等？）媒體丟台灣人的臉時，本人設法維持平衡，把他們丟掉的臉撿回來：本人在柏林受媒體之邀專訪挺台灣，撐香港，抗中國」。

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