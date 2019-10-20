郭董推薦新成員！ 國民黨立委參選人黃韻涵︰歡迎更多人支持

2019-10-20 16:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鴻海創辦人郭台銘在今天的高雄感恩會上，正式推薦國民黨提名的立委參選人黃韻涵成為郭家軍一員！

針對郭家軍布局立委選戰，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭家軍重質不重量，目前確定是北縉穎（李縉穎）、南韻涵（黃韻涵），原則上要進入郭家軍需經過嚴選，例如形象要符合，年輕有理想，有未來性。

黃韻涵是高雄市議會副議長陸淑美的女兒，陸淑美則屬於王金平派系，黃韻涵將對上民進黨現任立委邱志偉。

黃韻涵受訪時，媒體詢問她的立場會尷尬嗎？她表示，國民黨失去郭董這樣一個黨員很可惜，郭董現在是無黨籍，更是世界知名企業家她覺得非常榮幸，會一起為地方經濟打拚。

媒體問說「會特別向國民黨部報備嗎？」黃韻涵說，有向黨中央報告這件事，之前吳敦義主席說過，郭董願意為候選人站台，都是加分的狀況。

媒體追問「那黨部態度如何？」黃韻涵強調「是蠻正面的，沒有不支持」，候選人有更多人支持，不分派系，都非常歡迎。

黃韻涵說，她不知道韓粉或郭粉哪邊的粉絲多，郭家軍如果願意支持她，會給她很大的力量，郭董是為了中華民國、為了台灣拚經濟。

至於自己是挺郭還是挺韓？黃韻涵強調「這蠻有趣的」，郭台銘沒有要選總統，她是國民黨提名的立委候選人，當然要挺國民黨提名的總統候選人韓國瑜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法