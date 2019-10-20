黃昭順競選總部揭牌 祈福時竟然「發爐」

2019-10-20 13:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨立委黃昭順競選總部今天上午揭牌，焚香祈福時「發爐」，支持者認為是好兆頭，興奮大喊：「發了！」黃昭順批民進黨政府清算、鬥爭人民與政黨，在立院以多數暴力否決公投結果，繼續執政只會更鴨霸，明年選舉是中華民國保衛戰，要「下架蔡英文」。

黃昭順競選總部高掛與韓國瑜合照看板，包括雲林縣長張麗善、前台北縣長周錫瑋、立委陳宜民、國民黨高市黨部主委莊啟旺及多名高市議員、里長都前來參加揭牌，但韓國瑜沒有出席。

黃昭順帶領支持者焚香祈福時，案上香爐突然「發爐」，火勢相當旺，引起一陣騷動，支持者大喊：「發了！」

張麗善肯定黃昭順在立院表現，指她熟悉法令是國民黨立委的領頭羊，每每對不當政策挺身反對監督，是堅持、勇敢的女性。

周錫瑋說，看到昨天韓國瑜跑行程時，有人在警方二度舉牌後，仍試圖衝進去，晚上則有人丟雞蛋，如果是土製炸彈怎麼辦？他認為韓國瑜人身安全保護不夠，民進黨看到要輸了，什麼奧步都會出來，請大家保護韓國瑜。

黃昭順批評，去年許多人排隊針對同婚、核能等案公投，但民進黨在立院用2小時，以表決否定多數人決定，還修改公投法；她表示，民進黨在「反送中」議題檢到槍，但香港和台灣不一樣，中華民國是主權獨立國家，那些法案怎可能到台灣來?大家不要被恐嚇。

她說，贊成高鐵延伸屏東，但反對高鐵只到左營，然後「倒退嚕」到屏東，花600多億元只節省18分鐘，她轟這是政策買票，且擺明卡韓國瑜、卡高雄市民。

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