美國輔選》賴清德：透過初選民進黨整體士氣提升

2019-10-20 07:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德在美國輔選第三站，於台灣時間20日凌晨（華府時間19日中午）出席蔡英文總統華府後援會成立大會。賴清德表示，透過初選，民進黨的整體士氣已經提升，這是這場初選最大的意義。

賴清德說，他這次應民進黨中央黨部和蔡英文競選連任辦公室的安排，來美國參加蔡英文總統競選連任各後援會的造勢活動，主要目的是向大家報告初選已經結束。透過初選，民進黨的整體士氣已經提升，這是這場初選最大的意義。

賴清德表示，現在是團結的時候，大家應該團結在「台灣」這個大旗之下，每個小我，都是為了成就台灣的大我，每個政治人物在台灣大我之前，個人都不重要。「台灣赢了，就沒有輸家」、「台灣輸了，就沒有贏家」，大家團結打拚，達成2020台灣要贏的目標。

賴清德提及美國黑人民權領袖馬丁路德的著名演說「我有一個夢」。他表示，夢想之路會遇到很多困難，我們最大的障礙就是中國，中國在國際上一再挖角我邦交國，阻擋台灣參加各國際組織，打國家生存空間，對台灣內部進行分化，甚至用假消息操縱，企圖打擊台灣政府。最近，香港反送中和美國NBA事件，中國就是「順我者昌、逆我者亡」，專制、鴨霸的國家。

賴清德說，台灣是一個年輕、勇敢的民主國家，台灣人民不會因為中國壓力放棄追求自由、民主、人權的夢想，台灣人不是被嚇大的。在蔡英文政府三年來的努力和國際情勢改變，台美關係越來越密切。

賴清德強調，台灣的總統大選和其他國家有所不同，除了選出好人才領導國家，台灣選總統的特別意義，是要凝聚台灣國家共識、團結台灣，不受中國的侵入、守護民主。

賴清德表示，支持蔡英文總統競選連任，第一，是因為相信她能帶領台灣，堅定站在國際民主陣線，帶領台灣繼續加深台美關係。第二，她有能力堅定捍衛主權，維護自由民主人權。第三，她會拒絕中國的一國兩制，拒絕一個中國原則的九二共識，有能力捍衛台灣主權，確保台灣的民主、自由、人權。

賴清德說，因複雜的國際情勢及中美貿易戰，大家非常憂心，但只要我們不唱衰台灣、不唱和中國，團結在一起，相信夢想一定能一步步實現。敬請大家一定要回來投票，讓蔡英文高票當選連任，讓民進黨立委席次過半，讓台灣繼續壯大。

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