台灣「昭和櫻」返鄉 安倍之母盼台日親上加親

2019-10-19 23:15

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕台灣及日本民間人士組成「日本櫻返鄉會」，將1923年昭和天皇裕仁以攝政宮皇太子身分行幸台灣時種植的櫻花等樹木，以分株的方式送回日本栽種，為裕仁之孫德仁天皇的登基大禮增添喜氣，19日由日本首相安倍晉三的母親安倍洋子接下贈送清單。安倍洋子在致詞時表示，台日關係向來非常友好，結有深厚的情緣，期待今後這些櫻花能順利成長，台日關係親上加親。

「日本櫻返鄉會」分別由前總統夫人曾文惠及安倍洋子擔任榮譽會長，台灣會長為政務委員黃石城，日本則為外交評論家加瀨英明，前駐日代表許世楷、全日本台灣連合會會長趙中正等人為發起人，19日在東京明治紀念館舉行的贈送儀式還有駐日代表謝長廷、八田與一文教基金會常務監察人邱貴等人參加。

贈送儀式上趙中正代替曾文惠、前總統陳水扁代讀感賀詞。曾文惠表示，大約百年間在台灣被珍惜的植物返回日本，她為此感到很高興，期待這些植物做為台日友好的象徵，在日本各地能好好成長，她也期待令和新時代，台日友誼能更為深化。

黃石城致詞時表示，裕仁種植的這3種樹木可說是台灣人最喜歡，也是最珍貴的樹木，藉由德仁天皇登基之際，讓這3種尊貴的樹木返鄉， 然後種在與皇室有關的地方，是非常有歷史意義的事。加瀨英明受訪時也表示，全世界只有台灣想出這麼好的賀禮。

3種樹木的苗木預定種植在與皇室有淵源的地方，不過加瀨也表示，台日沒有邦交，擔心日本在野黨有些人士會反對，所以暫時不對外公開要種植在何處。由於苗木除將依程序進行檢疫之外，還必須考量最佳的種植時期，所以可能要等到明年春天才能拿到苗木，真正種植可能要等到後年。

加瀨還說，台灣方面原本打算每種植物均贈送5株苗木，但經過媒體報導後，日本很多地方的人士向他要求希望也能分到苗木種植，所以他很想拜託台灣方面多贈送幾株。

1923年皇太子裕仁代替臥病的大正天皇，來台展開為期12天的「東宮行啟（行幸）」，視察台澎各地。分別於台北、台南及屏東種植了櫻花、榕樹與瑞竹。台日民間人士組成「日本櫻返鄉會」，將當年裕仁種植的櫻花、榕樹和竹子，以分株的方式送回日本栽種，慶祝裕仁之孫德仁天皇登基，並見證台日緊密連結的歷史。

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