台灣「昭和櫻」返鄉 安倍之母盼台日親上加親

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕台灣及日本民間人士組成「日本櫻返鄉會」，將1923年昭和天皇裕仁以攝政宮皇太子身分行幸台灣時種植的櫻花等樹木，以分株的方式送回日本栽種，為裕仁之孫德仁天皇的登基大禮增添喜氣，19日由日本首相安倍晉三的母親安倍洋子接下贈送清單。安倍洋子在致詞時表示，台日關係向來非常友好，結有深厚的情緣，期待今後這些櫻花能順利成長，台日關係親上加親。
「日本櫻返鄉會」分別由前總統夫人曾文惠及安倍洋子擔任榮譽會長，台灣會長為政務委員黃石城，日本則為外交評論家加瀨英明，前駐日代表許世楷、全日本台灣連合會會長趙中正等人為發起人，19日在東京明治紀念館舉行的贈送儀式還有駐日代表謝長廷、八田與一文教基金會常務監察人邱貴等人參加。
贈送儀式上趙中正代替曾文惠、前總統陳水扁代讀感賀詞。曾文惠表示，大約百年間在台灣被珍惜的植物返回日本，她為此感到很高興，期待這些植物做為台日友好的象徵，在日本各地能好好成長，她也期待令和新時代，台日友誼能更為深化。
黃石城致詞時表示，裕仁種植的這3種樹木可說是台灣人最喜歡，也是最珍貴的樹木，藉由德仁天皇登基之際，讓這3種尊貴的樹木返鄉， 然後種在與皇室有關的地方，是非常有歷史意義的事。加瀨英明受訪時也表示，全世界只有台灣想出這麼好的賀禮。
3種樹木的苗木預定種植在與皇室有淵源的地方，不過加瀨也表示，台日沒有邦交，擔心日本在野黨有些人士會反對，所以暫時不對外公開要種植在何處。由於苗木除將依程序進行檢疫之外，還必須考量最佳的種植時期，所以可能要等到明年春天才能拿到苗木，真正種植可能要等到後年。
加瀨還說，台灣方面原本打算每種植物均贈送5株苗木，但經過媒體報導後，日本很多地方的人士向他要求希望也能分到苗木種植，所以他很想拜託台灣方面多贈送幾株。
1923年皇太子裕仁代替臥病的大正天皇，來台展開為期12天的「東宮行啟（行幸）」，視察台澎各地。分別於台北、台南及屏東種植了櫻花、榕樹與瑞竹。台日民間人士組成「日本櫻返鄉會」，將當年裕仁種植的櫻花、榕樹和竹子，以分株的方式送回日本栽種，慶祝裕仁之孫德仁天皇登基，並見證台日緊密連結的歷史。
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「日本櫻返鄉會」會長黃石城將贈樹清單交給安倍晉三之母安倍洋子。（記者林翠儀攝）
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全日本台灣連合會會長趙中正代表宣讀前總統夫人曾文惠和前總統陳水扁賀詞。（記者林翠儀攝）
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駐日代表謝長廷受邀在贈樹儀式上致詞，他表示日本櫻返鄉贈禮活動，是意義深遠的民間交流，象徵著台日情誼永恆連結。（記者林翠儀攝）