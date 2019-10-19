林飛帆：不分區名單不跳脫家族派系 神仙也救不了

2019-10-19 21:37

上稿時間：21:27

更新時間：21:40

〔即時新聞／綜合報導〕針對各界關心民主進步黨不分區名單，擔憂落入「派系鬥爭」、「政治分贓」的窘境，民主進步黨副秘書長林飛帆今（19）日晚間表示，不分區制度原本即是要跳脫選區利益、派系和職業利益團體考量，應強調社會多元進步價值和弱勢保障的代表性，呼籲黨內先進以全黨的最佳形象與最大利益為念，否則國會選情「神仙也救不了」。

據貼文內容，針對各界關心民進黨不分區名單，擔憂淪為「派系鬥爭」或「政治分贓」的戰場，民進黨副秘書長林飛帆今（19）日晚間發文呼籲延續民進黨實踐「進步改革」的需要，以進步、多元價值理念為基礎選定不分區名單，不讓人認為是「酬庸分配」。

林飛帆指出，不分區制度本是為了不受選區考量限制，強調社會多元價值、弱勢保障和進步價值的代表性。他強調，民進黨在2016年就做得相當不錯，但如果本次選舉提出的名單，跳脫不了地方家族派系、職業利益團體或藍營倒戈，那已經緊繃的國會選情，「恐怕神仙也救不了」。

因此，他呼籲延續這種堅持，讓不分區名單實踐進步改革的需要，與地方家族派系、職業利益團體代表等酬庸分配脫鉤，呈現進步和多元價值的代表性。

林飛帆也肯定黨主席卓榮泰的堅持，讓民進黨重拾期待改革者的信心，期盼黨內同志以整個黨的「最佳形象」和「最大利益」為念。

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