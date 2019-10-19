李佳芬竹市助選：若韓國瑜拿回政權、要讓國家有前途希望

2019-10-19 18:06

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬今天傍晚到新竹縣、市趴趴走，以韓國瑜的分身來新竹縣、市助選，目的是搶攻客家票源，她下午到新竹市立委參選人鄭正鈐競選總部加油打氣助選，對鄭正鈐所提要參選的問題打分數，並強調，台灣現在最需要的是要看到國家有希望有未來，如果韓國瑜能代表國民黨拿回政權，將用更謙卑的態度，讓人民看到希望。

李佳芬代表韓國瑜，一南一北全力衝總統選情，今天傍晚到新竹市立委參選人鄭正鈐競選總部時，也懇託客家鄉親，希望台灣這個社會國家更有希望，不要再看到各行各業這麼努力卻沒有希望。

李佳芬說，她與韓國瑜去年在高雄選舉的時候，很多農民都說他們的農產品賣不出去，但韓國瑜當市長後，帶著大家出去賣產品，光是這幾個月的訂單就超過去年好幾倍，只要各行各業東西賣得出去，走出去就敢花錢，百行百業就會看到希望。

她強調是替韓國瑜來感謝大家，也聽取老百姓的心情，希望走遍台灣每個地方，讓人民看到國家及未來有希望。

李佳芬也說，如果讓國民黨再重新拿回政權，她跟大家保證，如果是從韓國瑜手上拿回政權，一定會讓國家社會是有前途有未來，也會用最謙虛、最珍惜的心情治理國家。

對於是否會請韓冰也出來幫忙競選李佳芬則笑而不答。對於農舍被認定是違建的問題也拒答相關問題。

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