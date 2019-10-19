李佳芬竹市助選：若韓國瑜拿回政權、要讓國家有前途希望

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬今天傍晚到新竹縣、市趴趴走，以韓國瑜的分身來新竹縣、市助選，目的是搶攻客家票源，她下午到新竹市立委參選人鄭正鈐競選總部加油打氣助選，對鄭正鈐所提要參選的問題打分數，並強調，台灣現在最需要的是要看到國家有希望有未來，如果韓國瑜能代表國民黨拿回政權，將用更謙卑的態度，讓人民看到希望。
李佳芬代表韓國瑜，一南一北全力衝總統選情，今天傍晚到新竹市立委參選人鄭正鈐競選總部時，也懇託客家鄉親，希望台灣這個社會國家更有希望，不要再看到各行各業這麼努力卻沒有希望。
李佳芬說，她與韓國瑜去年在高雄選舉的時候，很多農民都說他們的農產品賣不出去，但韓國瑜當市長後，帶著大家出去賣產品，光是這幾個月的訂單就超過去年好幾倍，只要各行各業東西賣得出去，走出去就敢花錢，百行百業就會看到希望。
她強調是替韓國瑜來感謝大家，也聽取老百姓的心情，希望走遍台灣每個地方，讓人民看到國家及未來有希望。
李佳芬也說，如果讓國民黨再重新拿回政權，她跟大家保證，如果是從韓國瑜手上拿回政權，一定會讓國家社會是有前途有未來，也會用最謙虛、最珍惜的心情治理國家。
對於是否會請韓冰也出來幫忙競選李佳芬則笑而不答。對於農舍被認定是違建的問題也拒答相關問題。
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韓國瑜的妻子李佳芬今天傍晚到新竹市立委參選人鄭正鈐競選總部助選，強調若韓國瑜拿回政權，要讓國家有前途有希望。（記者洪美秀攝）
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韓國瑜的妻子李佳芬今天傍晚到新竹市立委參選人鄭正鈐競選總部助選，強調若韓國瑜拿回政權，要讓國家有前途有希望。（記者洪美秀攝）