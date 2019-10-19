港將安排箱屍案兇嫌來台 陸委會：棄司法管轄權別具用心

2019-10-19 14:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕在台殺害同行女友的香港嫌犯陳同佳23日出獄，香港特首林鄭月娥今天表示，港府會安排陳同佳前往台灣，再由台灣當局接收，目前正在等待台灣回應。不過，陸委會今天表示，對方迄未提供本案任何在港證據，更漠視其應追訴殺人犯罪之執法立場，在在顯示其推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。

陸委會指出，本案我方自始至終立場一貫，我司法單位已盡最大努力積極偵辦。本會重申，本案香港並非無管轄權，港府應秉持追訴殺人罪執法立場，依法律程序積極續押偵辦。只要港府提出請求，我政府會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，提供相關證據，進行司法合作，讓本案司法公義早日彰顯。

為了引渡陳同佳赴台接受調查，港府今年初提出修訂「逃犯條例」，以便以個案方式與台方進行引渡安排，但有關修訂同時適用於中國和澳門，結果引起大規模「反送中」運動。

有台灣媒體引述「環球網」18日稱，學者分析此案，可能成為「斷頭案」，台灣當局現在是推卸責任給香港特區政府，不然沒辦法向台灣民眾交代。也有媒體稱，陳同佳是反修例風暴解鈴人，陸委會表示，對於少數媒體顛倒是非，隨之起舞、模糊焦點，我方感到遺憾。

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