出席「社企流7週年論壇」 柯文哲：台灣社會欠缺互信

2019-10-19 13:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今上午出席社企流7週年論壇開幕式活動，與青年、社會企業創業者、工作者分享相關經驗，柯文哲直言，台灣社會欠缺的是互信，必須信任才能夠解決行政上遇到的困難，今年去美國訪問，發現美國的BOT案都採超額利潤，政府、人民和財團間都彼此互信，這在台灣很困難，「因為大家都會做假帳」。

柯文哲認為，台灣社會欠缺的是互信，現今社會越來越進步，彼此必須信任才能夠解決行政上遇到的困難。對於企業在社會福利與盈利間的平衡，柯文哲表示，不會有一家公司完全只為利益，但也不會擺出「我就是做慈善事業的」，他以宮廟為例，直言有些宮廟有違建問題，但他們總是稱自己是社會福利事業，但不是社會福利事業就可以違建，做慈善事業不代表可以擺爛、能夠效率差。

柯文哲更以醫院為例，指出慈善事業要有效率，卻不能擺出一副只要賺錢的樣子，像是醫院招牌不能寫「以開刀賺錢為己任，置病人生死於度外」，這樣大家沒人敢去那家醫院，所以社會福利程度多的，我們就多補助，如果較商業的，就不需這麼多支持。

柯文哲表示，政府按企業社會公益程度不同，給予不一樣的補助，這便是行政裁量權，判斷全依良心，但他母親說，台灣的政治人物良心都給狗咬走了，例如大巨蛋就是典型例子，人民不相信政府，政府不相信財團，彼此不相信，才會搞得亂七八糟。

柯文哲談到，今年去美國訪問，發現美國的BOT案都採超額利潤，政府、人民和財團間都彼此互信，這在台灣很困難，「因為大家都會做假帳」，所以要讓自己看起來很可信，例如市政府審預算，就會看這個人是否可信，因為他的計畫有時候會看不懂，因此會變成講的人的信用，「所以要成功要先建立你的信用，這樣人家才會捐錢給你」。

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