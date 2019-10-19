「若你住進加護病房會去投票嗎？」 他PO文籲年輕人投票

2019-10-19 09:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「如果你住進加護病房，你會去投票嗎？你不一定會！但是你家裡的長輩一定會！」「婚姻平權小蜜蜂」發起人范綱皓在臉書上示警，並貼出一張「20歲，去投票吧！」照片，已吸引1萬人按讚。

根據近期總統大選民調，民進黨蔡英文均穩定領先國民黨韓國瑜超過10%，但近期有不少人，包括綠黨王浩宇均提出警告，若把鋼鐵韓粉的超高投票率算進去，鹿死誰手還難預料。

「婚姻平權小蜜蜂」發起人范綱皓昨天在臉書上表示，昨天遇到一位50幾歲的鋼鐵韓粉跟他說：「我跟你說啦！我就算（明年）1月10日車禍，住進加護病房，我隔天也會去投票支持韓國瑜啦！我絕對下架民進黨、下架蔡英文」。

范綱皓說，他真的佩服韓國瑜支持者的鋼鐵般意志，因為不管是柯粉，或是英粉，從民調的數據上看起來，大概有10％都是游離選民。投票日當天，可能暴雨懶得出門、可能出大太陽覺得要出去玩，可能想說反正小英贏10幾趴，不差我這一票，就不去投票了。

他表示， 這是現實，韓國瑜堅定的支持者約莫32％至35％左右，穩穩地入袋幾乎不會變動，這30幾趴的支持者，有95％的人，就算當天暴風雨，他們還是會去投票所投給韓國瑜。

范綱皓指出，小英的支持度現在看起來超過40%，甚至往45％走，但他前面說過了，8至10％的人，投票意志是很不堅定的。所以，這樣東扣西扣，小英其實也沒有贏韓國瑜。

他透露，去年11月24日的結果，身邊至少超過10個高雄人跟他說，他們去年就是想說陳其邁怎麼可能會輸，而沒有回高雄投票。「這次，他們把明年的1月11日留起來了，他們一定會回去投票。」

范綱皓強調，不要求你住進加護病房，還去投票。他希望大家身體健康，並且開開心心地去投票，快快樂樂地實踐民主。「明年1月11日，不管你支持誰，麻煩大家把時間留下來去投票，好嗎？」

文章不到一天已有1萬人按讚，3200次分享，網友紛紛回應說：「明年爬都要爬去投票「」、「我真的有遇過坐輪椅+吊點滴，也要去投國民黨的！」更有一些在國外工作的網友強調：「已經訂好機票，特別飛回去投小英！」

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