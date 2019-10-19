台灣美景竟被造假成中國風景 學者：台灣版的送中實例

2019-10-19 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣嘉義太興村拍攝「太興村草本傳奇」的老闆曾錦富，日前拍攝台灣特有美景黃頭鷺壯觀飛越畫面「萬鷺朝鳳」，但卻被造假成「秦嶺雁行」傳遍中國，讓台灣鳥界網友大罵「瞎爆」了。對此，政大教授、作家陳芳明表直言，這就是「台灣版的送中實例」。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷在網路上PO出影片，呼籲大家要注意假影片假新聞。她指出，畫面鏡頭明明還有資深鳥友劉燕明及李榮添老師在拍攝，他們竟能「神仙飛到」中國，中國網友造假竊取，實在到完全無廉恥可言！

黃蜀婷批評，影片還被造假多種版本，竟被編成「到昆明過冬的海鷗已經扺達昭通了，如江水般連绵不絕的鳥流」，還有竟然說是中國昆明的紅嘴鷗，真讓人哭笑不得！

對此，陳芳明在臉書轉貼本報報導，表示台灣美景被造假成中國風景一事，就是「台灣版的送中實例」。他說，香港的年輕學生全神投入「反送中條例」運動之際，遠在台灣的攝影家作品也遭到送中之害，明明是台灣攝影家的作品，卻被變造成中國風景。

陳芳明指出，那種什麼都屬於中國的野心，甚至一張照片都要變造，讓他們據為己有。台灣攝影家在嘉義拍攝「萬鷺朝鳳」的作品，送中之後，立刻搖身變成中國的「秦嶺雁行」，感嘆台灣鷺鷥轉化成為中國秋雁，「任何東西只要送中，下場都非常悽慘。」

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