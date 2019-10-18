祖父、父親皆在里長任內猝逝 24歲第3代決參加補選

2019-10-18 20:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市三條里里長張尚裕上月突感身體不適送醫，急救後仍回天乏術，令眾多里民們感到不捨，預計下個月舉行補選，張尚裕大兒子張凱祥決定繼承父志，參加補選，他表示，13年前爺爺張捷音在就任三條里長期間逝世，由父親張尚裕補選上任，並連任4屆，未料積勞成疾突然離世，兩人為民服務，鞠躬盡瘁精神深植他心中，希望能延續家族精神，為民眾服務。

張凱翔年僅24歲，對「里長伯」這工作毫不陌生，小時候就跟著曾任鎮民代表、里長的爺爺張捷音到處拜訪里民，13年前張捷音獲選連任里長，但他在就任隔天意外猝死，最小的兒子張尚裕銜悲參加補選獲選，靠著一股誠懇熱心，連任4屆里長，未料意外重演，張凱翔在家族支持下，決定披掛上陣，加入補選。

「里長是一份守護人民的工作」。張凱翔說，就讀國中時，三條里一座工廠失火，他陪著父親到場，當父親看到工廠陷入火海，生財器具付之一炬時，竟難過到哽咽，事後他立刻爭取經費，在里內街頭巷尾安裝滅火器，這件事讓他了解，父親有多愛這個里，把里民當家人守護。

張凱祥表示，父親曾說，「里長是最基層的服務角色，不管里民黨派，都要一視同仁」，他知道父親還有很多工作未完成，因此決定繼承父志，參加補選，他也坦承，很多人認為他太年輕，但他認為，年輕人腳勤更有活力，未來也是年輕人的責任。

張凱翔的二伯張尚通表示，13年前弟弟張尚裕臨危受命，參加里長補選，他陪著四處拜票終於獲選，13年後姪子繼承父志，他一定參陪到底。張尚通說，目前表示補選的參選人還有2位，對手都認為張凱翔太年輕，不懂如何服務里民，但他認為，張凱翔個性沉穩，且從小就跟著弟弟服務，經驗絕對領先一步。

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