真心換盲腸？藍委參選人爭高鐵南延 韓國瑜秒餵「歸零」膏

2019-10-18 19:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕韓國瑜昨天到屏東潮州針對高鐵高捷南移舉行座談會，國民黨立委參選人周佳琪、葉壽山才剛力爭高鐵要進屏東，韓市府的前社會局長、前屏東市長葉壽山更以「從新左營站延伸到潮州站的過程中，就會經過屏東站」的順道說法爭取屏東站，但接著上台韓國瑜卻是秒餵「歸零膏」，真心換「盲腸」。

行政院長蘇貞昌日前宣布高鐵南延，周佳琪及葉壽山曾因為了爭取設站到選區內意見分歧，但葉壽山昨天現身潮州，在韓國瑜發言前最後一位致詞，他先以「建構環島高鐵動線網絡，那潮州站及屏東站就是環島交通動線中的重中之重」、「就像台北站和南港站的意義」，並指做好進台灣東部的基礎能提升觀光便捷，後代子孫受用，而從新左營站延伸到潮州站間，就會經過屏東。

不過，韓國瑜對於路線僅以「張善政精闢解釋」帶過，並用「盲腸」說否定現在的高鐵南延方案。張善政最早引言時曾說該案「往東邊走的邏輯不通」，再配合葉壽山「經屏市延潮州」的說法，這場座談會如同在潮州鎮，在前屏東市長的面前把屏東市當盲腸割掉，韓國瑜雖然立刻就讚葉壽山的長遠擘畫令人欽佩，但「盲腸」說早已出口。

民進黨籍立委莊瑞雄指出，目前高鐵延伸規劃過高屏溪屬東南方向前進，再預留未來南進到潮州、枋寮及東延東部的空間，整場座談藍營立委參選人尤其子弟兵葉壽山的爭取，先被張善政打臉，最後韓國瑜再用「盲腸說」總結，韓國瑜的選舉手法就是到什麼地方就亂開什麼支票，不作功課隨便說說，下次他到北屏東造勢時如果又改口盲腸變成任督二脈什麼的，也不令人意外。

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