陳建仁：為下一代打造更好國家 是蔡總統核心

2019-10-17 19:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕副總統陳建仁今專程出席亞太循環經濟論壇閉幕式，並見證台灣循環經濟大聯盟 「Taiwan Circular Economy 100 ,TCE100）」宣示成立，他強調為下一代打造更好的國家，一直是蔡總統上任後的核心關鍵，並對循環經濟提出三個發展方向，希望公、私齊力，讓台灣產業與環境能夠攜手永續。

專程出席亞太循環經濟論壇閉幕式

2019亞太循環經濟論壇由循環台灣基金會主辦，經濟部、環保署指導，跨工研院、國營事業等多個企業、法人共同合作與參與，昨天與今天在高雄展覽館舉辦，今閉幕典禮上也成立「台灣循環經濟大聯盟 （Taiwan Circular Economy 100 ,TCE100）」，宣示要讓台灣不僅是全球供應鏈要角，更要成為循環經濟的領導國家。

主辦單位說明，台灣循環經濟大聯盟成員包括台積電、南亞塑膠、宏遠興業、國際半導體產業協會（SEMI）、工研院等，來自各領域產、官、學、研共有超過百位以上的菁英楷模，為促進產業循環共生及轉型，持續強化國際競爭力，有效推進循環經濟模式而匯聚。

宣示大會上承諾共同推動下列事項：一、從自身做起，實踐企業內循環：提升企業能資源使用效率，開發關鍵材料技術，設計可循環利用產品，發展創新商業模式。二、擴大企業間能資源合作：打造能資源循環產業共生體系網絡，促成產業從供應鏈朝向供應網發展，擴大區域整合與跨域交流。三、合作打造資源循環系統：掌握與連結國內外動態需求，帶動生產與消費文化轉變，傳遞永續價值，形塑資源循環不息之新經濟發展模式。

副總統陳建仁特別指出，亞太循環經濟論壇是台灣第一次具體展現推動循環經濟的階段性成果，聚集國內外產、官、學、研等各領域實踐循環經濟的先鋒者共襄盛舉。他表示，為下一代打造更好的國家，一直是蔡總統上任後的核心關鍵，並對循環經濟提出三個發展方向，分別是修正不合適的法規、善用新技術與提供研發誘因、跨部會與建構公私合力機制。

經濟部次長曾文生說，循環經濟的全球性風潮正席捲而來，看到產、官、學、研、社、媒各界參與循環經濟能量齊聚一堂，大家有志一同宣示推動循環經濟，相信在未來各界相互合作之下，能讓台灣循環經濟發展更健全，成為全世界學習與借鏡的福爾摩沙。

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