林右昌：總統未介入不分區提名委員會名單

2019-10-17 14:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨中執會昨天（16日）流會，外傳是因為蔡英文總統拍板確定的不分區立委提名委員會名單，遭立法院長蘇嘉全反對，有媒體指此舉為「蘇嘉全造蔡英文的反」；基隆市長林右昌今天主動澄清說，蔡總統沒有介入不分區提名委員會的名單。

林右昌今天上午參加基隆市中正國中新建校舍啟用典禮，針對民進黨不分區提名小組的問題受訪，他說，可能報導和事實有落差，昨天中午卓主席有打電話給他，希望他擔任不分區提名委員會的委員，來協助不分區提名。

林右昌說，因為他一貫的立場就是「黨有需要我的地方，就是全力來配合，做出努力和貢獻」，但後來好像大家對名單的共識有不同意見。他指出，他記得以前在黨部任職的時候，這樣子委員會的名單，基本上會凝聚黨內的共識，黨內的和諧是最重要的一件事。

林右昌說，「當委員也不是什麼好康的代誌」，要去當委員是一個承擔，一直以來，只要有需要他的地方，自己就會去努力，最主要黨會把他放進去，是因他曾代理過黨主席，也是現任的市長，「黨內各系統都還滿能接受我的」，所以卓主席希望他出來，讓年輕的世代可以有一個代表，個人沒有太多意見，最後還是要尊重中執會及黨內大家的共識，他尊重和配合。

被問這次流會，會不會擔心黨內因此不團結？林右昌表示，民進黨一直以來很多的討論是過程，到最後一定是團結的。

林右昌受訪結束後還特別主動要補一段澄清，他表示，有人說有所謂造反的事情，他倒不這麼認為，就他了解，不分區的委員會的提出，蔡總統並沒有介入，她也沒有個人的看法，去說造不造反的問題，對總統和蘇嘉全都是不太公平的說法。

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