高雄港開發案要蓋摩天輪 藍委要求三方快簽開發協議書

2019-10-17 13:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前公布，曝光愛情摩天輪評估的4處地點，當中台灣港務公司管轄的高雄港第16至18號碼頭，屬於交通部航港局、台灣港務公司、高雄港區土地開發公司三方協議，推出的高雄多功能經貿園區特定區第20工區（特文2、3、4）開發許可協議書草案當中；不過該案三方尚未簽訂協議書，今日立法院交通委員會審查交通部單位預算時，此案因國民黨立委童惠珍、陳雪生強力要求下，最終委員會決議要求土開公司、港務公司於一週內提出補充說明送航港局，之後1個月內完成三方協議書簽訂。

童惠珍表示，高雄港土開公司成立迄今2年多，針對高港舊港區1至10號、16至18號、21號碼頭共32公頃土地，推出「高雄多功能經貿園區第20工區」開發案。童惠珍表示，交通部航港局、台灣港務公司及高雄市政府都發局三方歷經半年協調，都已原則同意並完成協議書內容，唯待交通部奉核及航港局、台灣港務公司簽定用印。

童惠珍說，2、3年前的東西都已經送完要簽約，現在卻又要審來審去，如果要拖延一定可以拖到選舉完，但未如期簽約是政府、人民的損失。陳雪生說，未如期簽約回饋負擔比例及給高雄市土地回饋比例需要增加，且未延遲舊港區開發招商，呼籲交通部盡快簽約「不要讓外界覺得在卡韓」。

立委陳歐珀則表示，合理懷疑要求簽約是為要落實韓國瑜的政見，要求做出附帶決議，明定該港區開發案不作為興建愛情摩天輪場域；陳歐珀說，開發案無所謂卡韓不卡韓，但在港區內的海風那麼強，在裡面蓋摩天輪根本是國際笑話。

高雄市政府、台灣港務公司共同出資成立的高雄港區土地開發公司，日前於董事會提案促將「愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案」納入港區招商。不過高雄多功能經貿園區特定區第20工區（特文2、3、4）開發許可協議書草案，交通部政務次長黃玉霖今年7月9日會議已做出裁示，請航港局、台灣港務公司檢討釐清後並補充說明後再報部。

交通部指出，此案涉及高雄港區國有土地處分，要求航港局應本於土地管理機關權責，充分檢視開發計畫是否符合「國有財產法」或其他相關法令，並應於檢討審核過程中，明確主張是否同意所管土地提供港務公司辦理開發。目前此開發計畫對航港局土地回饋效益多屬租金收入，且計畫全部每年收入過低，110年僅1.16億、116年僅1.39億元、122年僅1.86億元，土地回收效益偏低。

因此，交通部請航港局重新檢視此案是否可行、是否確屬港區開發需要，及除與高雄市政府協議內容辦理外，是否有其他符合「都市計畫法」替代方案等，要求透過客觀方案詳加比較分析。另外，本區屬高雄多功能經貿園區特定區範圍，要求查明該特定區內其他國營事業機構所管用土地，目前與高雄市政府間協議發展及未來動向。

最終委員會做出決議，為加速高雄港灣土地開發及招商引資，振興高雄港及地方發展，要求交通部及港務公司、土開公司，於一週內依據交通部函示的審查結論，於一週內提出補充說明含財務效益分析，送航港局後1個月內完成三方協議簽訂。

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