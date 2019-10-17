交通死傷人數去年、今上半年均成長 交委會批編預算卻未有成效

2019-10-17 11:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今審查交通部單位預算，對於台灣106年以來，交通死亡人數增加情形，立法委員林俊憲表示，每年道路交通安全編列數億元預算卻未見成效，106年死亡人數2700人、107年2780人死亡，增2.96%，今年上半年1407人死亡，較去年去年同期增3.38%。因此，針對109年道路交通安全－加強道路交通秩序整頓及行政安全，及強化全民路權與用路安全觀念，共2.77億元預算，決議刪減200萬元預算並凍結1/10，要求提出具體改善方案後始得動支。

第12期道路交通秩序與交通安全改造方案，目標讓交通事故死亡人數，從105年每年近3000人，以3年減少15%共500人，平均每年要下降5%。但根據統計，105年交通事故30日死亡人數2849人、受傷40萬2701人次，分別較前一年降3.26%、1.51%；106年死亡2700人、受傷39萬3046人次，較前一年降5.23%、2.40%。不過從去年開始，死傷人數有成長情形，107年死亡2780人、受傷42萬6799人次，較前一年分別增2.96%、8.59%；今年上半年死亡1407人、受傷21萬5984人次，較前一年分別增3.38%、3.89%。

立法委員鄭寶清表示，交通安全相關預算，交通委員會一向都很支持，但現在一直編列預算，但傷亡卻不斷增加顯然沒達到政策目標；而現在第13期方案朝零死亡、零重傷為終極目標，卻未見積極改善的方案，因此建議要凍結20%預算。

交通部道安會執行秘書謝銘鴻表示，死亡人數增加是事實，但經過分析發現，去年2780人死亡，當中老年人占40%，老年人死亡樣態中，有50%是騎乘機車，尤其是非六都偏鄉，因大眾運輸不發達，機車是他們主要交通工具，未來隨著台灣社會逐漸老年化，這個情況預估會越來越多；另外，每年8月起的機車死亡事故都是明顯成長，尤其是年輕人剛考上駕照上路的事故相當多，因此，這些事項均已列為未來防治重點。

謝銘鴻表示，目前已使用103年及107年的事故資料，診斷出22縣市事故熱點，並將資料提供給縣市政府；未來會協助縣市政府，後續從路型開始檢討，提出110年至112年改善計畫。

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