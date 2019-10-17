外送員不適用勞基法？韓國瑜顧問團主張另訂「新法」

2019-10-17 11:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕多起外送員交通事故引發各界議論。韓國瑜國政顧問團認為，政府保障從業人員同時，也應用鼓勵角度看待新產業，為維護工作者基本權益，顧問團主張在既有的勞基法外制訂「自由工作者權益保障法」（名稱暫定）。

顧問團說明，數位時代利用平台媒合各種服務案例會越來越多，政府保障從業人員同時，也應用鼓勵角度看待新產業，尤其是年輕人在數位時代追求獨立、自由而彈性的工作型態，已是不可擋趨勢，就像是 Uber 駕駛或自雇程式設計師、APP開發者一樣，未來將會有更多年輕世代，擁抱這些更自由也更有彈性的工作型態。

如此，就不適宜再以傳統、過度簡化的雇傭工作模式來規範。

所以國政顧問團主張，在既有勞基法外制訂「自由工作者權益保障法」（名稱暫訂），面對數位時代新經濟的型態，新法要涵蓋：

一、 落實工作者社會保障制度，包括就業等相關保險。

二、 保障工作者團結權，並強化其與經營業者的協商制度，以爭取更好工作條件與環境。

三、 新產業的業者有責任過濾工作者提供的服務品質，以保障消費者。

四、 新產業業者的商業創意與模式彈性要充分尊重，政府法規不要抹殺外送平台的彈性與效率。

五、 新產業製造的負面效果，也就是外部社會成本（如交通事故）要善加控制。

顧問團強調，充分體會新經濟來勢洶洶，政府須勇於用新的開放態度來面對，制訂必要新法律，而不是找舊法律削足適履，這樣一方面可保障從業人員福利與安全，二方面讓新產業能成長茁壯，三方面則是整個社會享受到的好處遠高於壞處，創造三贏。

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