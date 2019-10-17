內鬥！不轉型政黨被批強渡關山 婦聯會反嗆潘維剛

2019-10-17 09:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會內部鬥爭越演越烈，昨召開會員代表大會決議「不轉型為政黨」後，前立委潘維剛就質疑主委雷倩是「橫柴入灶、強渡關山」，有引清兵入關疑慮，不過婦聯會也不甘示弱，稍早發出聲明，強調程序一切合法，反嗆潘多年未參與會內事務，動機意圖啟人疑竇。

婦聯會遭行政院黨產會認定為國民黨附隨組織，凍結資產388億，又面臨不轉型恐遭內政部解散危機，婦聯會昨午後召開會員代表大會，討論是否轉型等事項，歷經4個多小時會議，反對轉型派大勝，同時也做出「將成立另一社會福利團體」、「若遭凍結資產勝訴，將全數移作公益使用」等決議。

但昨會前就暗潮洶湧不斷，先是前一天前主委辜嚴倬雲登報聲明與婦聯會已無關，昨上午雷倩受訪時又說有特定人士在蒐集委託書，感受到想影響決策，會議中律師葉慶元在臉書發文直指婦聯會以各種手法刻意阻擋立場相異者，更批雷倩「離譜」，質疑會議的效力。

會議後更是直接演出公開互嗆，潘發出新聞稿指會議有多項違法，包括會議通知未於法定時間送達、立場相異者甚至被跳過，也有成員到場卻遭到阻擋。而會議中也不讓人發表意見，批評雷倩橫柴入灶、強渡關山、沒有民主風範，甚至質疑是裡應外合要引清兵入關，揚言提告。

而婦聯會也發出聲明澄清，目前所有委員聘請均依章程規定辦理，開會通知也在本月1日發出，一切召集程序均屬合法，潘所言均非事實。此外，針對是否轉型為政黨之議案，都經過會員代表充分討論，但有部分委員刻意鬧場，才有委員提出停止討論逕付表決之動議，結果也以壓倒性票數否決轉型為政黨，足見多數會員不願意婦聯會轉型為政黨，並無潘維剛所稱強渡關山、欠缺民主風範之情況。

解釋完之後，婦聯會也向潘開火，認為潘稱婦聯會所有律師都認為轉型為政黨才能繼續與黨產會與內政部進行法律訴訟云云，不僅毫無根據，亦非事實，所稱相關訴訟無以為繼云云，亦屬臆測，並不可採。倒是潘2年來未曾參與會內任何活動，卻於會員代表大會現場大放厥詞，積極爭取轉型政黨，其動機究係關心婦聯會未來，抑或另有所圖，實在啟人疑竇。

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