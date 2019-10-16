馬郝同框力挺賴士葆 大喊韓國瑜凍蒜

2019-10-16 21:33

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨今晚為文山中正立委參選人賴士葆舉辦造勢活動，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌都出席，眾人齊唱「中華民國頌」、大喊賴士葆、韓國瑜凍蒜。馬英九也不忘酸總統蔡英文，一直掉邦交國。

今晚活動不僅有舞蹈、歌曲表演，賴士葆、馬英九更一一與民眾合影。馬英九、郝龍斌以及台北市議員耿葳、徐弘庭、羅智強、李柏毅、鍾佩君都到場支持。

馬英九肯定賴士葆有國際經驗，內政、外交、捷運、醫療都懂，選他大家放心。他說，未來南環線上路，自己是最大受益人，他幽默地說，自己越來越老，以後無法開車 就要搭捷運。

賴士葆說，蔡英文常說她的執政團隊最有效率，走私香菸一萬條最有效率？300萬現金丟火車上最有效率？行政院長蘇貞昌上來一直花錢，撒幣最有效率？他呼籲大家這次選舉票投韓國瑜，下架蔡英文；力挺賴士葆、力挺韓國瑜。

李柏毅質疑，蔡英文這3年來，生活有比較好嗎？他說，文山區是台灣最幸福的地方，希望這次總統、立委都能順利，「中華民國萬歲！」耿葳也說，今天國民黨全部聚集是因為蔡英文太爛，2020是中華民國重要的保衛戰。

郝龍斌說，賴士葆只問是非，不會被外界力量影響，他也以反同為例，賴士葆是基督徒、覺得同婚違反理念，於是站出來反對。他稱讚賴士葆賴不只認真專業，選民服務也很好、一定全力以赴。

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