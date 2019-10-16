婦聯會決議不轉政黨 雷倩：抗爭到底

2019-10-16 19:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會今天下午召開會員代表大會，討論議題中是否轉型政黨最引起關注，婦聯會主委雷倩會後率領常委說明決議狀況，她表示，會議決議婦聯會不轉型為政黨，也將成立另一社會福利團體。

今天開會前暗潮洶湧，先是前一天前主委辜嚴倬雲登報聲明與婦聯會已無關，今早雷倩受訪時又說有特定人士在蒐集委託書，感受到想影響決策，會議中律師葉慶元直指，婦聯會以各種手法刻意阻擋立場相異者，更批雷倩「離譜」，質疑會議的效力。

雷倩會後表示，大家最關注的是否轉換為政黨，透過不記名書面投票方式，有9票贊成、61票反對、2票廢票，將堅持公益宗旨，決議不轉換為政黨，如果內政部用政黨法處理婦聯會，將採取公民不服從，抗爭到底。

雷倩也提到，會議也通過另外2個相關議案，都獲得高度共識，其中一個是將由未有爭議的2億多元資金中，提撥1.2億成立「財團法人中華民國婦女聯合會新世紀基金會」，維持婦聯會的精神，亦即一套婦聯會、兩個招牌，以避免被持續追殺，繼續推動公益。

另一個議案則是關於財產捐贈公益，雷倩指出，目前凍結的財產一旦訴訟獲勝取回，將全數移做公益，其中200億做定向捐贈，捐助給公益團體作為軍警消榮眷福利、社會福利、公益慈善事業、長照服務，以及婦幼及青年發展與福利事項之用。

對於黨產會副主委施錦芳提到，不論是否轉型處分都還是具效力，雷倩則強硬回應，既然無論轉型不轉型，逼迫都會繼續發生，婦聯會將堅定走自己的道路。

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