黃國昌嗆告抹黑者 鄉民龜縮秒道歉：全屬不實指控

2019-10-16 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕一名鄉民今（16）日在PTT發文，聲稱時代力量立委黃國昌因為政府沒有採購他投資的商品而惱羞。黃國昌嚴正在臉書發文駁斥，並警告該鄉民，若不公開道歉，明天就報警抓人。對此，鄉民立刻在PTT發表道歉聲明，表示自己是「一時失慮」，並承認他文章的批評全無任何事實根據，「全屬不實指控及虛言」。

黃國昌今在立法院財政委員會質詢時指出，成功嶺上有採購到捷達貼偽標的中國製觸控螢幕，恐已涉及國安問題。對此，一名鄉民「kiraayu」留言指出：「我朋友說因為政府沒採購黃投資的貨才惱羞」，更嗆黃「這人真的噁心」。

對此，黃國昌在臉書嚴正駁斥：「本人從擔任學者到進入政治，從未投資公司。大大小小的弊案，更從未顧慮會打到誰、背後誰在撐腰。這種抹黑手法，不僅低級，更是無知。」黃國昌更指名「kiraayu」網友，以卑劣手段來潑糞，「今天不公開在ptt道歉，那我明天就正式報警抓人」。

對此，「kiraayu」立刻在PTT發表道歉聲明，表示他是「以不實之言論公然發文或留言指摘立法委員黃國昌」、「相關文章內誹謗性之評論並無任何事實根據或基礎，全屬不實指控及虛言」，因此鄭重向黃國昌公開道歉。

「kiraayu」道歉聲明全文：

本人於民國108年10月12時許，因一時失慮，以「kiraayu 」等ID，於社群網站「批踢踢實業坊」（即PTT）上，以不實之言論公然發文或留言指摘立法委員黃國昌相關文章內誹謗性之評論並無任何事實根據或基礎，全屬不實指控及虛言，對於立法委員之名譽、信用產生貶抑、損害之效果，本人對此行為深感懊悔，並以此道歉啟事鄭重向立委黃國昌公開道歉，對因相關言論之發布而產生之所有不便及困窘深表歉意。

道歉暨聲明人:kiraayu

中華民國108年10月16日

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