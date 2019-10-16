「律師學院」揭牌 跨領域學程開課、頒專業證照

2019-10-16 20:13

［記者張文川／台北報導］司法改革又邁進一大步，專業法律人的訓練、進修制度邁入新紀元，繼法官的法官學院、檢察官的司法官學院之後，由律師公會全國聯合會主辦的「律師學院」今天正式揭牌，檢、審、辯司法三大支柱的分流訓練、專業進修管道自此確立。

律師學院院長由全聯會理事長兼任，理事長李慶松說，司法改革國是會議決議「應檢討改進律師的考選、職前、在職訓練，以提升律師的專業能力，並研議建立律師專業分科制度」；行政院今年4月送進立法院審議的律師法修正草案，也明定「執業律師應依規定參加在職進修」，強化律師專業知識與能力勢在必行，律師學院的3大主要任務，包括新進律師訓練、在職進修、跨領域學習，建立律師「專業培訓一條龍」的制度。

律師學院目前已成立醫療、營建及工程、金融證券等3個學程委員會，師資陣容堅強龐大，未來還將設置不動產、家事、勞工、稅務、智慧財產等專業學程委員會，由各專業領域的大學教授專家、專業檢察官、法官擔任學程委員，研議專業課綱、課程並延聘師資。

李慶松表示，2年前就已開始試辦「醫療律師」專業學程，北、中、南都有與醫學院合作開課，學程比照研究所的學分制，律師學員須修習18個學分，每學分須上18堂課，過程中須寫報告、考試，才能結業，差別只在沒有6學分的論文；費用由律師自費，每學分8000元，要取得醫療律師證照，須上滿324小時的課，學費就要14萬4000元，但報名仍相當踴躍。

律師法業務由法務部主管，法務部常務次長蔡碧仲表示，法官、檢察官的職前訓練長達2年，律師卻只要4個月，律師的在職進修即顯得格外重要；目前全國共發出1萬7000多張律師證，實際從業的律師超過一萬人，僧多粥少、競爭激烈，但唯有「專業無敵」，只有專業素養充足、說話才有底氣，理直方可與當事人、法庭在專業領域侃侃而談，可收事半功倍之效，因此律師必須不斷自我進修，才能克服時代環境的變遷。

司法院副秘書長葉麗霞說，司法官每年須接受40小時的在職學習時數，課程多元、上課地點彈性，便於就近上課，這些課程都會盡量安排給律師的名額，但律師的空席率頗高，希望未來能更進一步規劃整合方案，讓參與的律師能夠從而折抵專業學分時數，整合資源並提升學習效率，使律師跟上司改腳步、與時俱進。

全聯會前理事長林春榮替律師抱屈，司法官的學習課程大多安排在上班時間，法官、檢察官可以在上班時間去上課抵時數，但律師往往受到不定期的庭期限制而無法配合，經常報名後卡到庭期而無法出席，許多有上進心的律師只好自費在週末假日去上課進修，而專業證照的時數多達300多小時，相信會相當有助於檢、審、辯三方未來在專業領域的對話效率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法